緬軍政府特赦3000囚犯 翁山改居家軟禁

緬甸軍政府17日宣布赦免超過3300名囚犯，被關押的前民選領袖、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬改為居家軟禁。（路透）

緬甸 軍政府17日宣布依據定期特赦，赦免超過3300名囚犯，以紀念該國的傳統新年。此外，緬甸軍政府的一名發言人告訴媒體，被關押的前民選領袖、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬 (Aung San Suu Kyi)已經從監獄 監禁改為居家軟禁。

路透報導，緬甸軍政府在一份聲明中指出，剩下的囚犯將減刑六分之一，除了那些犯下謀殺、恐怖攻擊與毒品指控等嚴重罪行的人。

軍政府發言人紹敏通(Zaw Min Tun)在四家媒體報導中的評論中指出：「由於天氣極為炎熱，不只是翁山蘇姬…所有需要必要預防措施的人，特別是年長的囚犯，我們正努力保護他們免於中暑。」

78歲的翁山蘇姬自從她的政府在2021年的政變中遭到推翻後，就一直被關押。翁山蘇姬因為叛國、賄絡與違反通訊法等罪名面臨27年的徒刑，她否認犯下這些罪行。

今年2月，翁山蘇姬的兒子阿里斯(Kim Aris)表示，她被關押在一個獨立牢房，儘管健康狀況不如以往，但她的精神狀態良好。

世界領袖和支持民主的運動人士一再呼籲釋放翁山蘇姬。

一名影子政府全國團結政府(National Unity Government, NUG)的發言人，呼籲無條件釋放翁山蘇姬和緬甸被罷黜的總統溫敏(Win Myint)。根據媒體報導，溫敏也被移往居家軟禁。

全國團結政府發言人覺梭(Kyaw Zaw)16日晚間表示：「將把他們從監獄移往住宅是好事，住宅的條件比監獄好。然而，他們必須被無條件釋放。」