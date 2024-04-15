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雪梨砍死6人疑鎖定女性 凶嫌父母認是「怪物」揭厭女關鍵

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雪梨隨機砍死6人疑鎖定女性 凶嫌父母認是「怪物」揭厭女關鍵

編譯徐榆涵／即時報導
澳洲雪梨一處大型商場13日發生隨機砍人事件釀6死。(歐新社)
澳洲雪梨一處大型商場13日發生隨機砍人事件釀6死。(歐新社)

澳洲雪梨一處大型商場13日發生隨機砍人事件，6名死者中有5人都是女性。對此，凶嫌父母15日打破沉默表示，患有嚴重精神疾病的兒子如同「怪物」，可能因為交不到女友，因此厭惡女性，對此感到「非常抱歉」。

新南威爾斯省警方證實，13日犯下雪梨近郊「西田龐迪購物中心」（Westfield Bondi Junction）隨機砍人案的凶嫌為40歲的考奇（Joel Cauchi）。他持刀砍死6人，包括5女1男，隨後被一名警察開槍擊斃。警方正在調查考奇「鎖定女性」的可能性。

澳洲雪梨商場隨機砍人案男嫌考奇疑患有嚴重精神疾病。(取自臉書)
澳洲雪梨商場隨機砍人案男嫌考奇疑患有嚴重精神疾病。(取自臉書)

天空新聞報導，考奇的父母安德魯（Andrew）及蜜雪兒（Michele）15日在自家門外向記者表示，為受害者感到「心碎」，並感到「非常抱歉」。

安德魯表示，兒子一直在和精神疾病奮鬥，但最近他自行停止了藥物治療，「對不起，我愛上了一個怪物，對你們來說他是個怪物，但對我來說，他是個病得很重的男孩，我已經盡我所能地幫助我兒子了。」

澳洲雪梨商場隨機砍人案男嫌考奇的父親15日打破沉默接受媒體訪問。(截自YouTu...
澳洲雪梨商場隨機砍人案男嫌考奇的父親15日打破沉默接受媒體訪問。(截自YouTube)

安德魯說，考奇將目標鎖定女性可能和社交能力有關，「他很想交女友，但他沒有社交技巧，他對此感到怨恨又沮喪。」

蜜雪兒表示，這絕對是父母的夢魘，稱兒子接受醫生照護長達18年，一直都有服用藥物，直到35歲離家。她說，顯然兒子犯案時神智不清，與現實脫節。

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