以色列航班恢復 中東多國重啟領空

根據實時飛行追蹤工具Flightradar24，以色列和黎巴嫩重啟領空，從以色列首都特拉維夫起飛的商務客機已經恢復。（取自X）

伊朗 出動大批無人機和飛彈空襲以色列 ，一度迫使以國關閉領空，導致航班取消。以色列航空業者們宣布恢復正常營運。與此同時，中東多國也已重新開放領空。

紐約時報報導，根據實時飛行追蹤工具Flightradar24，以色列已重啟領空，從以色列首都特拉維夫起飛的商務客機已恢復飛行；約旦和伊拉克也重啟領空。

路透報導，以色列國營艾拉航空公司（El Al）表示，已恢復營運，正「設法盡快穩定航班時刻表」。以國另一家航空公司阿基亞航空（Arkia）則說，在起初延遲飛往雅典、米蘭及日內瓦的航班後，目前正在調整航班時刻表。

約旦、伊拉克及黎巴嫩等中東三國為因應伊朗空襲以色列，曾暫時關閉領空，均表示領空已重新開放。

知悉中東地區安全情勢的2名消息人士透露，位處伊朗和以色列之間的約旦已備好防空系統，準備攔截任何進犯約旦領土的無人機或飛彈。

不過，由於伊朗13日對以色列發動無人機和飛彈攻擊，埃及航空（Egyptair）14日宣布暫停從開羅飛往約旦、黎巴嫩和伊拉克3國的航班，其他多家航空公司也已宣布改道，以避開伊朗領空。

澳洲 航空公司（Qantas）也於13日對媒體表示，由於擔心區域情勢升溫，澳洲航空公司將針對中東部分地區調整自澳洲西部城市伯斯（Perth）飛往倫敦之間的長途航班航線，以避開伊朗領空。