我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

餓不死又過不上好日子 加州低收入戶真實面貌

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

以色列航班恢復 中東多國重啟領空

編譯中心／綜合14日電
根據實時飛行追蹤工具Flightradar24，以色列和黎巴嫩重啟領空，從以色列首都特拉維夫起飛的商務客機已經恢復。（取自X）
根據實時飛行追蹤工具Flightradar24，以色列和黎巴嫩重啟領空，從以色列首都特拉維夫起飛的商務客機已經恢復。（取自X）

伊朗出動大批無人機和飛彈空襲以色列，一度迫使以國關閉領空，導致航班取消。以色列航空業者們宣布恢復正常營運。與此同時，中東多國也已重新開放領空。

紐約時報報導，根據實時飛行追蹤工具Flightradar24，以色列已重啟領空，從以色列首都特拉維夫起飛的商務客機已恢復飛行；約旦和伊拉克也重啟領空。

路透報導，以色列國營艾拉航空公司（El Al）表示，已恢復營運，正「設法盡快穩定航班時刻表」。以國另一家航空公司阿基亞航空（Arkia）則說，在起初延遲飛往雅典、米蘭及日內瓦的航班後，目前正在調整航班時刻表。

約旦、伊拉克及黎巴嫩等中東三國為因應伊朗空襲以色列，曾暫時關閉領空，均表示領空已重新開放。

知悉中東地區安全情勢的2名消息人士透露，位處伊朗和以色列之間的約旦已備好防空系統，準備攔截任何進犯約旦領土的無人機或飛彈。

不過，由於伊朗13日對以色列發動無人機和飛彈攻擊，埃及航空（Egyptair）14日宣布暫停從開羅飛往約旦、黎巴嫩和伊拉克3國的航班，其他多家航空公司也已宣布改道，以避開伊朗領空。

澳洲航空公司（Qantas）也於13日對媒體表示，由於擔心區域情勢升溫，澳洲航空公司將針對中東部分地區調整自澳洲西部城市伯斯（Perth）飛往倫敦之間的長途航班航線，以避開伊朗領空。

德國的漢莎航空（Lufthansa）及其子公司奧地利航空（Austrian Airlines）也發布聲明將避開伊朗領空，並在18日前先暫停往返伊朗首都德黑蘭的航班。

由於伊朗13日對以色列發動無人機和飛彈攻擊，埃及航空14日宣布暫停從開羅飛往中東...
由於伊朗13日對以色列發動無人機和飛彈攻擊，埃及航空14日宣布暫停從開羅飛往中東3國的航班，其他多家航空公司也已宣布改道，以避開伊朗領空。（路透資料照）

伊朗 以色列 澳洲

上一則

嬌生兒童止咳糖漿 疑含毒3國急召回

下一則

馬男國際機場大廳開槍殺妻 擊中保鏢 人群驚叫奔逃

延伸閱讀

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」
擋下伊朗9成轟炸 以色列非獨自完成 最快看今天如何回應

擋下伊朗9成轟炸 以色列非獨自完成 最快看今天如何回應
伊朗稱攻擊以色列72小時前有先知會 美國官員否認

伊朗稱攻擊以色列72小時前有先知會 美國官員否認
伊朗報復以色列後說就此罷休 油價翻黑、金價漲幅收斂

伊朗報復以色列後說就此罷休 油價翻黑、金價漲幅收斂

熱門新聞

越南房地產大亨張美蘭（中）因鉅額詐貸詐騙案，11日被胡志明市人民法院判處死刑。歐新社

侵吞金額達GDP近6% 越南地產大亨張美蘭被判死刑

2024-04-11 10:10
3名男子受困無人荒島，所幸急中生智用棕櫚葉排出「救命」（HELP）字樣獲救。(取自電視台畫面)

3人受困無人荒島逾一周 用棕櫚葉拼「HELP」被美軍機救上

2024-04-11 21:05
4月13日在以色列特拉維夫拍攝的以色列國防部建築。(新華社)

中東4國領空關閉 伊朗警告美：勿支持以色列 否則將激烈回應

2024-04-13 20:44
伊朗革命衛隊於當地時間14日出動100多架無人機和發射飛彈報復以色列，美國官員表示，美軍位於中東地區防空系統已經截獲部分伊朗無人機，美國總統拜登收到消息緊急收假返回白宮。（路透）

伊朗出動上百架無人機、發彈攻擊以色列 美軍已擊落部分無人機

2024-04-13 19:19
CNN分析，伊朗於當地時間13日對以色列發動空襲，看似是災難性戰爭的開端，實際上是「演一場最壯觀的戲」。圖為以色列鐵穹系統攔截伊朗飛彈畫面。(新華社)

演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

2024-04-14 22:10
英國王儲威廉王子（後排左二）11日傍晚被看見攜10歲長子喬治王子（後排中）現身第二大城伯明罕的維拉公園球場，觀賞英超球隊阿斯頓維拉的聯賽賽事。（取材自推特）

威廉在凱特宣布罹癌後首露面 攜長子喬治觀賞英超聯賽

2024-04-12 06:10

超人氣

更多 >
非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠

非洲選手放慢等他…北京半馬中國選手爭議下奪冠
昔全裸拍「花花公子」58歲女星一頭白髮現身台北

昔全裸拍「花花公子」58歲女星一頭白髮現身台北
租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告

租霸3年積欠7.2萬租金 偷當二房東 華人房東怒提告
伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看

伊朗史上首次直接攻擊以色列 7大重點一次看
中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧