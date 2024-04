澳洲 雪梨Westfield Bondi Junction購物中心稍早發生持刀砍人事件,澳洲當地媒體報導,至少4人死亡,兇手據傳已遭警方擊斃,消息均尚未獲證實。

根據社群媒體 上流傳的影片顯示,驚慌失措的群眾跑過商場空橋逃離,有些人則正在從商場的停車場疏散。多輛警車、救護車已抵達現場,並進行封鎖。

Incident at Bondi Junction Westfield.



Heard what sounded like gun shots when inside the centre and all ran out.



People running along top level of bridge pic.twitter.com/xoBUUt9hbk