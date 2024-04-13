2024智慧城市蘇黎世奪冠 美國1主因跌出20大

瑞士蘇黎世被瑞士洛桑國際管理發展學院評選為2024年全球排名第一智慧城市。（路透）

瑞士洛桑國際管理發展學院近日公布2024年智慧城市指數（Smart City Index），在全球142個城市中，排名前3的城市則分別為瑞士蘇黎世、挪威奧斯陸及澳洲 坎培拉，與去年相同；美國沒有在前20名的排行榜內；台北則進步13個名次，來到全球第16，是前20名榜中名次進步最多的城市。

2024智慧城市指數排名與往年類似，今年全球前10大智慧城市分別為蘇黎世（瑞士）、奧斯陸（挪威）、坎培拉（澳洲）、日內瓦（瑞士）、新加坡 、哥本哈根（丹麥）、洛桑（瑞士）、倫敦（英國）、赫爾辛基（芬蘭）和阿布達比（阿拉伯聯合大公國）。11到20名為斯德哥爾摩、杜拜、北京、漢堡、布拉格、台北、首爾、阿姆斯特丹、上海、香港 。

在亞洲城市的排名方面，新加坡奪冠（全球第5）、阿布達比居次（全球第10）、杜拜第3（全球第12）、北京第4（全球第13）、台北第5（全球第16）及首爾第6（全球第17）。

新加坡「海峽時報」（The Straits Times）報導，2024年智慧城市指數報告，是由瑞士洛桑國際管理發展學院（International Institute for Management Development）和世界永續智慧城市組織（World Smart Sustainable Cities Organisation）合作編寫。

「智慧城市指數」（Smart City Index）調查將「智慧城市」定義為，能在政策和日常中有效利用科技，為居民帶來便利、減少城市化弊端。

根據瑞士洛桑國際管理發展學院官網的說明，每座城市都有120位居民接受調查，調查內容包括交通是否壅塞、免費公共Wi-Fi服務品質是否改善，以及當前的網速和可靠性是否滿足市民上網需求等問題。

對於前20名中沒有北美的城市， IMD智慧城市觀測主席浪凡（Bruno Lanvin）指出，可能是因碰上美國大選年，當地民眾在接受調查時，對所住環境需改進部分特別嚴厲看待。

研究人員綜合各項數據和市民的調查回覆，以確定這一次接受調查的城市排名。