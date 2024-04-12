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韓國會執政黨慘敗 在野緊咬第一夫人精品包查弊

編譯中心／綜合11日電
韓國前法務部長、「祖國革新黨」領導人曹國（中）當選國會議員，隨即要求檢方即刻傳喚總統夫人金建希，調查其收受名牌包等事件；圖為「祖國革新黨」在首爾遊行，舉著反對檢察官的標語。（路透）
韓國前法務部長、「祖國革新黨」領導人曹國（中）當選國會議員，隨即要求檢方即刻傳喚總統夫人金建希，調查其收受名牌包等事件；圖為「祖國革新黨」在首爾遊行，舉著反對檢察官的標語。（路透）

南韓10日舉行國會選舉，執政黨國民力量黨慘敗，朝小野大局面持續，總理韓悳洙11日向總統尹錫悅口頭請辭，總統辦公室秘書室長、政策室長、首席秘書官、發言人等高層幕僚也引咎請辭，國民力量黨臨時領導人韓東勳宣布下台負責。　　

尹錫悅拒絕下台，韓國總統秘書室室長李官燮在記者會上稱，尹錫悅將虛心接受執政黨在國會選舉中慘敗所反映出的民意，並致力推動治國理政方向改革，全力維持經濟和民生穩定。隨著在野陣營在這次選舉中獲壓倒性勝利，尹錫悅將在剩餘3年任期裡請求國會合作，推進各種政策。

此次選舉，國民力量黨及其友黨國民未來在300席國會中只拿下108席，比選前114席減少6席。最大在野黨共同民主黨及其友黨取得175席，表明將與共同民主黨合作的法務部前部長曹國成立新政黨「祖國革新黨」獲得12席，加上其他在野小黨，反對尹錫悅的勢力共拿下192席。

據中時新聞網報導，國會大選投票結果揭曉後，國會第3大黨、今年3月初才正式創黨的「祖國革新黨」11日要求司法機關回應民意，立即調查近年針對第一夫人金建希的多項指控，包括操縱股價。

祖國革新黨創黨人是南韓法務部前部長曹國（Cho Kuk）說，「百姓在問，為何檢察機關放過尹錫悅與其家人」、「檢方應調查第一夫人為何收到奢侈的精品包、她是否回饋任何好處」。

曹國為南韓知名法學教授，2019年8月出任法務部長，但上任不到1個月，曹國先後遭爆妻子偽造文書讓女兒掛名專業論文就讀醫學院、弟弟透過母親主掌的私立學校違法抵押借貸詐欺等弊案，只做了35天部長就下台，而尹錫悅就是當時的檢察總長。

確定當選國會比例代表（不分區）議員的曹國表示，若檢方不按照民意行動，待國會開議後，祖國革新黨將與最大在野黨共同民主黨商議後再次提出針對金建希的特檢法案。不過，如果曹國的官司三審仍判有罪，他的國會席次可能泡湯。

南韓國會去年底表決通過針對金建希及執政黨陣營的2項特檢法案，但尹錫悅行使否決權，批評在野黨為國會大選強硬推動「惡法通過」。

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