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3兒4孫遭以軍炸死 哈瑪斯領袖：絕不投降

編譯中心／綜合11日電

以巴戰火未歇，BBC報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖哈尼雅證實，他的3個兒子和4個孫子在以軍對加薩的空襲中遇難。

與哈瑪斯有關媒體稱，哈尼雅兒子們搭乘的汽車在加薩市附近的沙提難民營附近遭到襲擊。人在卡達的哈尼雅表示，這起事件不會動搖他在停火協議談判中的目標和要求。

半島電視台報導，哈尼雅證實，他的3個兒子當時乘坐汽車，準備與親友慶祝10日穆斯林開齋節，車輛被無人機發射的飛彈擊中，他的3個兒子和4個孫子都在襲擊中遇難。

哈尼雅發聲明痛批，這起攻擊是「背信忘義和懦弱的攻擊，如果敵人認為，在停火談判達到高點時，針對我兒子將迫使哈瑪斯改變立場，那完全是妄想」。

哈尼雅表示，將透過烈士們的血和傷者的苦，帶來希望、未來和自由。他說，他已有近60名親人在戰爭中死亡，包括姪女和姪子等，他的損失與其他巴勒斯坦人民相同。

以軍指出，已消滅加薩地帶中部3名哈瑪斯軍事人員，並稱他們是哈尼雅的兒子。但聲明中未提及哈尼雅孫子罹難的消息。

另據英國衛報報導，伊朗最高領袖哈米尼在電視談話重申報復以色列空襲領事館外館行動，華府憂心德黑蘭可能在幾天內直接從伊朗發射飛彈反擊，對此美國總統拜登喊話保衛以色列免於伊朗侵襲的承諾「堅如鐵甲」。

以色列1日轟炸伊朗駐敘利亞領事館外館，造成伊朗革命衛隊包含高層指揮官在內共12人喪生，德黑蘭當局矢言報復。美國官員認為這很可能是以哈戰爭以來最可能擴大成區域衝突的時刻。

伊朗 哈瑪斯 加薩

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