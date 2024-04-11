南韓國會選舉投票率32年新高 在野大勝讓尹錫悅跛腳

南韓國會大選計票出爐，在野黨壓倒性勝利，重擊南韓總統尹錫悅及其所屬的國民力量黨。（取材自臉書）

南韓 10日舉行第22屆國會選舉，計票出爐結果顯示，最大在野黨的共同民主黨 取得壓倒性勝利，國會仍維持朝小野大局面，對南韓總統尹錫悅及其所屬的國民力量黨造成了沉重打擊。隨著選舉結束，尹錫悅遭重擊成為「跛腳總統」，將面臨著重重挑戰。

韓聯社報導，截至當地時間11日清晨5點，分區議員選舉計票率達到了98%。共同民主黨在254個分區議員席位中獲得了161席，約六成三席次，以「審判政府」論取得壓倒性勝利。執政黨國民力量僅獲得90席。國會選舉最終投票率達67%，創下32年來新高。

據報導，在不分區議員選舉方面，同時段的計票率為87%。國民力量周邊政黨「國民的未來」以37.41%的得票率居首，其次為共同民主黨外圍政黨共同民主聯合（26.4%）、祖國革新黨（23.83%）、改革新黨（3.51%）。

據推測，這四個政黨分別將獲得19個、13個、12個和2個不分區議員席位。因此，預計在野黨將在國會300個席次中獲得191席，形成了反尹錫悅政府的超大在野陣營。

報導指出，共同民主黨黨首李在明 在當選仁川桂陽乙區議員後表示，將全力阻止治國理政的倒退，力爭向前推動發展，以回應選民的期望。

他強調，選民的選擇既是對尹錫悅政權的審判，也是對民主黨和他本人的期望，期待他們改善民生、建設更美好的社會。李在明在2022年總統大選以些微差距敗給尹錫悅，如今可謂復仇成功。

南韓選務單位初步統計，本屆國會改選整體投票率達67%，較前一屆多出0.8個百分點，時隔四年再次刷新國會選舉投票率紀錄，達到1992年來新高。分析認為，朝野兩大黨互相打出「審判論」，讓支持者團結並提升中立選民對選舉的關注。

另外，南韓國會大選結果或不至於翻轉總統尹錫悅拉攏美日的外交政策，但李在明曾稱台海問題跟南韓無關，曹國也曾批尹政府過度靠攏美日。時值暌違多年的中日韓峰會預計5月登場，尹錫悅外交路線是否會因國會大選慘敗而微調，值得注意。