穆斯林喜迎開齋節 以色列無視美國譴責 照轟加薩

在穆斯林慶祝齋戒月（Ramadan）結束的開齋節之際，以色照常轟炸加薩；圖為巴勒斯坦人10日在加薩探訪被以色列殺害的親人墳墓。（路透）

伊斯蘭齋戒月在9日的日落後結束，穆斯林喜迎為期三天的開齋節；對於身陷戰爭的加薩 民眾來說，「沒有喜，只有痛」。

英國廣播公司（BBC）報導，加薩南部拉法一名男子默達拉爾（Haroun Al-Medallal）說，「儘管有著痛苦、破壞、流離失所還有以軍持續不斷的砲擊，我們依舊是熱愛生命的人們」。

默拉達爾說，一些巴勒斯坦婦女做了餅乾，分給成為孤兒的孩子們，試著讓他們有些笑容。

13歲少年哈薩南（Khalil Abu Hassanein）說，去年的開齋節是最棒的時光之一，「我們總會烤餅乾和蛋糕，買新衣，準備好迎接開齋節」。

去年10月7日，哈瑪斯突襲以色列 ，兩天後以色列總理內唐亞胡宣布進入戰爭狀態，10月10日以軍開始空襲加薩，同月下旬對加薩展開地面行動。據加薩衛生部統計，戰爭以來造成3萬3482名巴勒斯坦人喪生，7萬6049人受傷。

另外，據中央社引述法新社報導，在穆斯林慶祝開齋節之際，以色列10日照常轟炸加薩走廊，無視美國總統拜登 先前將以國的戰爭方式稱為「錯誤」。

據報導，有數以千計民眾10日湧向艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque），前來禮拜的護理師阿布德（Rawan Abd）說：「這是有史以來最悲傷的開齋節…你可以在人們臉上看見悲傷。」這座清真寺位於以色列占領的東耶路撒冷舊城。

以色列總理內唐亞胡之前矢言絕不放棄摧毀哈瑪斯和帶回人質的行動，隔天以軍繼續對加薩展開戰鬥行動和空襲。內唐亞胡堅稱，「世界上沒有任何力量」能阻止以色列進軍拉法。

內唐亞胡這項威脅舉措，適逢美國、埃及和卡達調停者在開羅磋商休戰和釋放人質的協議。

拜登對內唐亞胡的做法感到沮喪，並對這場造成大量平民傷亡和廣泛痛苦的戰爭，提出他到目前為止最嚴厲的批評，「我認為他（內唐亞胡）正在做的事是個錯誤，我不同意他的做法。」