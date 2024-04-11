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「打破暴力循環」 澳洲外長促承認巴勒斯坦國家地位

編譯中心／綜合10日電
澳洲外交部長黃英賢建議，為增強和平的聲勢以及打破仇恨循環，可以承認巴勒斯坦國家地位。（歐新社）
澳洲外交部長黃英賢建議，為增強和平的聲勢以及打破仇恨循環，可以承認巴勒斯坦國家地位。（歐新社）

澳洲外交部長黃英賢(Penny Wong)建議，可以承認巴勒斯坦國家地位，以增強和平的聲勢。不過她加了一個但書「哈瑪斯不應執政」；但反對派和澳洲猶太復國主義聯合會均表示反對，稱「為時過早，時機不成熟。」

據中時新聞網引述BBC報導，坎培拉長期以來一直提出，承認巴勒斯坦國家地位，是作為與以色列斡旋的兩國解決方案的一種手段，但現在這個意見明顯加強中。黃英賢的看法也呼應了英國外交大臣卡麥隆(David Cameron)的類似意見，因為他在今年早期的一次說話中暗示，「英國也可以在沒有以色列支持的情況下，承認巴勒斯坦建國。」

近幾個月來，澳洲政府愈來愈明顯的表達，對加薩地區、哈瑪斯的戰爭的擔憂，特別是一名澳洲籍的國際援助人員，其他六位同行者遭到以色列空襲而喪生。當時，救援人員在領取物資後出動，結果以色列國防軍將他們攜帶的帆布卷誤認為長槍，視做哈瑪斯人員而發動攻擊。

黃英賢9日在演講中表示「兩國解決方案」，也就是以色列人和巴勒斯坦人在不同國家毗鄰居住，是「打破無休止暴力循環的唯一希望」。

所謂兩國方案(two-state solution)，是主張為居住於巴勒斯坦土地的兩個民族猶太人和阿拉伯人，各自建立兩個不同國家(two states for two peoples)，和平共存。

黃英賢說，「國際社會正在考慮巴勒斯坦建國問題，以此作為為兩國方案建立動力的一種方式」。

目前全球大約有140個國家承認巴勒斯坦建國，但包括美國、英國、德國和澳洲在內的許多國家不承認。聯合國本周將考慮給予巴勒斯坦正式會員國地位。目前巴勒斯坦是一個「觀察員國」。

另外，愛爾蘭外交部長馬丁（Micheal Martin）9日在都柏林（Dublin）表示，愛爾蘭將於未來幾周內採取行動，承認巴勒斯坦的國家地位。

中央社引述法新社報導，馬丁表示，在「更為全面的國際討論」結束後，他將向政府提出一項有關承認巴勒斯坦國家地位的正式提案。

他在愛爾蘭國會的演說中表示：「但不要懷疑，承認巴勒斯坦的國家地位一事即將發生。」

他表示，延後承認巴勒斯坦國家地位已「不再可行，也站不住腳」。

馬丁稍後告訴當地媒體說，正式提案將於「未來幾周內」提交。

巴勒斯坦 澳洲 以色列

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