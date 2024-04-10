傳準備攻拉法 以色列軍隊購買4萬頂帳篷

外傳以色列軍方打算購買4萬頂帳篷，為進攻拉法做準備；圖為拉法一處難民營地。（歐新社）

以哈戰爭持續不止，傳以軍正在為進攻加薩 南部城市拉法（Rafah）做準備，為此正在招標購買4萬頂帳篷。

而總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今日也放話指出，包括窩藏在拉法的哈瑪斯 分子，以軍將殲滅哈瑪斯所有軍隊，沒有任何勢力可以阻止這件事情發生。

據報導，以色列 國防部網站上的資訊，以軍正招標購買4萬頂帳篷，他們要求的帳篷大小為每頂可容納12人，因此4萬頂帳篷理論上可暫時收容48萬人。一名消息人士指出，「我可以確認已做出招標要求，是為了加薩走廊。」

另據路透報導，以色列總理納坦雅胡9日表示，以色列會消滅哈瑪斯所有的作戰部隊，其中包括將進攻加薩南部哈瑪斯最後的據點拉法。「世上沒有可以力量阻擋我們，有很多勢力試圖要這樣做，但也於事無補，因為這個敵人，在做過那些事情之後，再也不會那麼做了。」

進軍拉法廣被視為可能導致嚴重的人道災難，因為超過100萬難民擠在這個埃及邊境旁、目前唯一還沒被以色列地面部隊進攻的加薩主要城市。就連以往都強力支持以色列進行自衛作戰的美國與歐洲國家，也都強力想要勸阻以色列執行拉法作戰計畫。

此外，以色列代表團正在埃及開羅，透過埃及與卡達代表斡旋和哈瑪斯進行停火談判。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，哈瑪斯代表團和以色列代表在7日抵達開羅，參與當日由埃及、卡達和美國共同協調的新一輪加薩停火談判。報導稱各方會在兩天後回到開羅繼續協商並敲定停火協議。

以色列「國土報」（Haaretz）分析，對埃及來說，基於以、埃和加薩走廊（Gaza Strip）之間的地緣關係，埃及在以哈停火談判中的作用事關國家安全。因為埃及擔心，加薩走廊南部一旦燃起戰火，將造成大批加薩人往埃及逃難的嚴重後果。因此埃及除了加強邊境防務，嚴防加薩人潮湧入外，也在可為埃及贏得聲譽的調停外交上下功夫。

針對此次的停火談判重啟，金字塔報指出，因為以色列在加薩地區殺害非政府組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）7名志工，在國際上引發強烈遣責，迫使這次以哈開羅談判加速進展。