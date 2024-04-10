我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

影／船屋被逐奇景 航行舊金山灣拖到馬連

傳準備攻拉法 以色列軍隊購買4萬頂帳篷

編譯中心／綜合9日電
外傳以色列軍方打算購買4萬頂帳篷，為進攻拉法做準備；圖為拉法一處難民營地。（歐新社）
外傳以色列軍方打算購買4萬頂帳篷，為進攻拉法做準備；圖為拉法一處難民營地。（歐新社）

以哈戰爭持續不止，傳以軍正在為進攻加薩南部城市拉法（Rafah）做準備，為此正在招標購買4萬頂帳篷。

而總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今日也放話指出，包括窩藏在拉法的哈瑪斯分子，以軍將殲滅哈瑪斯所有軍隊，沒有任何勢力可以阻止這件事情發生。

據報導，以色列國防部網站上的資訊，以軍正招標購買4萬頂帳篷，他們要求的帳篷大小為每頂可容納12人，因此4萬頂帳篷理論上可暫時收容48萬人。一名消息人士指出，「我可以確認已做出招標要求，是為了加薩走廊。」

另據路透報導，以色列總理納坦雅胡9日表示，以色列會消滅哈瑪斯所有的作戰部隊，其中包括將進攻加薩南部哈瑪斯最後的據點拉法。「世上沒有可以力量阻擋我們，有很多勢力試圖要這樣做，但也於事無補，因為這個敵人，在做過那些事情之後，再也不會那麼做了。」

進軍拉法廣被視為可能導致嚴重的人道災難，因為超過100萬難民擠在這個埃及邊境旁、目前唯一還沒被以色列地面部隊進攻的加薩主要城市。就連以往都強力支持以色列進行自衛作戰的美國與歐洲國家，也都強力想要勸阻以色列執行拉法作戰計畫。

此外，以色列代表團正在埃及開羅，透過埃及與卡達代表斡旋和哈瑪斯進行停火談判。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，哈瑪斯代表團和以色列代表在7日抵達開羅，參與當日由埃及、卡達和美國共同協調的新一輪加薩停火談判。報導稱各方會在兩天後回到開羅繼續協商並敲定停火協議。

以色列「國土報」（Haaretz）分析，對埃及來說，基於以、埃和加薩走廊（Gaza Strip）之間的地緣關係，埃及在以哈停火談判中的作用事關國家安全。因為埃及擔心，加薩走廊南部一旦燃起戰火，將造成大批加薩人往埃及逃難的嚴重後果。因此埃及除了加強邊境防務，嚴防加薩人潮湧入外，也在可為埃及贏得聲譽的調停外交上下功夫。

針對此次的停火談判重啟，金字塔報指出，因為以色列在加薩地區殺害非政府組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）7名志工，在國際上引發強烈遣責，迫使這次以哈開羅談判加速進展。

加薩 以色列 哈瑪斯

上一則

今年3月史上最熱 連10月刷新紀錄 海水溫度也創新高

下一則

西班牙遏止炒房將廢黃金簽證 這2國最受影響

延伸閱讀

以哈戰爭滿半年 埃及扮演休戰談判要角

以哈戰爭滿半年 埃及扮演休戰談判要角
加薩戰火持續 土耳其對以色列實施貿易管制

加薩戰火持續 土耳其對以色列實施貿易管制
以色列跳腳 巴勒斯坦申請入聯合國正式成員

以色列跳腳 巴勒斯坦申請入聯合國正式成員
以哈開羅停戰會談再陷僵局 內唐亞胡：確定進攻拉法日期

以哈開羅停戰會談再陷僵局 內唐亞胡：確定進攻拉法日期

熱門新聞

來自南卡的傑伊與吉兒．坎貝爾夫婦與其他數名乘客，控挪威郵輪丟棄他們不顧。(擷自Facebook@Jill Campbell)

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

2024-04-02 11:03
尚比亞卡富埃國家公園一頭公象衝旅行團車輛，導致團員之一的79歲美國遊客喪命。（擷自X@Collin Rugg）

尚比亞旅行團遭大象暴怒掀翻車 79歲美國遊客身亡

2024-04-04 10:15
以色列特拉維夫拉馬特艾維夫醫療中心的醫生們2016年6月在泌尿外科手術室使用以國開發的光動力療法，治療病患的攝護腺癌腫瘤。（路透）

研究示警攝護腺癌新病例恐在20年內倍增 專家：有2點要注意

2024-04-05 08:23
以色列軍方精銳網路情報部門「8200部隊」是全世界最強大的監控機關之一，指揮官身分嚴格保密，但衛報5日揭露現任指揮官的姓名，並且描述了他是怎麼在網路上暴露身分。（照片翻攝：parstoday.ir）

用筆名上網出書洩露數位足跡 以軍精銳網路情報部門指揮官身分曝光

2024-04-06 06:15
泰國4日稍早發生海上渡輪失火事故，驚慌的乘客當時急忙跳海逃生。(截取自AP YouTube影片)

泰國渡輪海上失火 乘客倉皇跳海逃生 船上108人均平安獲救

2024-04-05 07:50
一名消息人士揭露，英國王室凱特王妃之所以主動公布罹癌真相其實跟外界甚囂塵上的臆測無關，而是因為有人向媒體威脅爆料她的病情，凱特才不得不在神隱3個月後出面說明身體狀況。(取自影片)

凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布

2024-04-01 23:20

超人氣

更多 >
65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手
理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個

理財規畫師發現 有錢人每年最大開銷是這個
放屁次數太多 何時該擔心？

放屁次數太多 何時該擔心？
腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌
洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡

洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡