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南韓10日改選國會 選民最在乎會影響錢包的事 預料政治僵局將持續

編譯季晶晶／綜合外電
南韓10日將舉行國會選舉，5、6日提供正式投票日當天無法投票的選民事前投票。（中央社）
南韓10日將舉行國會選舉，5、6日提供正式投票日當天無法投票的選民事前投票。（中央社）

南韓國會周三（10日）改選，將決定總統尹錫悅剩餘三年任期的權力大小。

民調顯示，選民重視的議題是解決通膨侵蝕工資、控制房價上漲，以及為不斷放緩的經濟注入活力。

利用冰桶販售優酪乳的孫洙熙是一個典型的選民，她不管對執政的國民力量黨，或主要反對黨共同民主黨，都愈來愈不滿意。她說：「不管左派或右派，對我都沒好處。政客不為我們這樣的小老百姓出力。」她說她可能會選擇第三種方案。

激烈戰區

南韓目前朝小野大。此次改選300個議席，首爾的48席裡，共同民主黨掌握了41席。

位於市中心的龍山區是眾所矚目的激烈戰區，尹錫悅2022年勝選後不久把總統府從青瓦台遷了過來，而這裡既有財閥家族也有貧民窟，政治觀點和收入水準天差地別。這次為國民力量黨披掛上陣的是尹錫悅老友、已連任四屆議員的權寧世。

對手則是曾任首爾副市長、長期住龍山區的共同民主黨候選人姜泰雄，後者四年前對決落敗時，得票差距小於一個百分點。

權寧世在內的國民力量黨候選人主張親商政策，包括對企業和房地產交易放寬監管並減稅，認為這樣能推動經濟發展，幫助各階層選民。

共同民主黨則試圖將尹錫悅描繪成與時代脫節的人，提出的政見是對財閥提高課稅，並增加對日常必需品的財政支持。

反對黨這次選戰常拿蔥造勢。他們將蔥舉高高，痛斥蔥價上漲以及尹錫悅說的價格「合理」。

權寧世是尹錫悅在首爾大學修習法律時的同學，曾任總統過渡委員會副主任，後來當統一部長，管理與北韓的關係。但安全問題和來自平壤的威脅不是這次選舉的核心議題，此次選舉也不可能改變尹錫悅對於鞏固與美日進行防務合作的政策。

執政黨知道日用雜貨的價格是選民關注焦點，政府已推出措施促使零售商打折，同時表示上半年將凍結公共事業費率，作為應對生活成本上升的其中一環。

根據民調，龍山區誰出線很難預料。曾在文在寅政府擔任司法部長的曹國新組的政黨迅速崛起，更為選情增添了變數。

民調和預測

在選前公布的最後一次主要民調，國民力量黨的支持率是37%，共同民主黨29%。蓋洛普訪調南韓各地1,001名受訪者發現，曹國的祖國革新黨支持率為12%，排第三。調查誤差為正負3.1個百分點。

300個改選席次裡有254個由選區直選產生，其餘依比例代表制分配，任期四年。上周的提前投票創歷史新高，已有超過30%的選民投了票。

共同民主黨領導的進步派目前掌握169個席位。如果增加到180席，就能擋下阻撓議事的行動。如果達到200席，就能推翻總統的否決並批准彈劾，有效削弱甚至可能終結尹錫悅政府。

國民力量黨需搶下32席才能獲得多數席位，這是一項艱巨任務。民調顯示，僅管民眾支持政府增加醫生名額的計畫，但對勞資糾紛沒完沒了感到厭倦。他們最重視的是會影響到自己錢包的事。

48歲公司職員金泰均說，他通常投票給共同民主黨，但這次更傾向國民力量黨，因為尹錫悅的政府將他的房屋稅從 2,000萬韓元減到低於500萬韓元，「還要再要求什麼呢？」

在總統府附近的一家眼鏡店工作的姜大炯說，他之所以投票給反對黨，是因為他認為經濟發展的態勢疲軟。他說：「除了鏡框，所有東西都漲價。我會把票投給一個能保持資金流動和就業率上升的政黨。」

花旗研究（Citi Research）分析師Kim Jin-Wook和Choi Jiuk撰寫報告說，投票後，國會政治僵局可能繼續，迫使政府依靠行政命令來推行稅收優惠和削減開支等政策。

民主黨 民調 投票

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