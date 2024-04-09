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以色列軍方：已完成對黎巴嫩北部邊境備戰

編譯中心／綜合8日電

以色列軍方7日表示，對毗鄰黎巴嫩的北部邊境備戰已經進入「另一階段」。以軍已在當地與黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨交火數月。

中央社引述法新社報導，真主黨經常鎖定邊境附近的以色列陣地進行攻擊，藉以展現對去年10月7日突襲以色列的巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯的支持。

以軍日益深入黎巴嫩境內展開襲擊，並且以真主黨的指揮官為攻擊目標。

以色列軍方7日在官網聲明說，「北方司令部對黎巴嫩前線的另一階段備戰」已經完成，指揮官「準備好於僅僅數小時內召集和裝備需要的所有士兵開赴前線展開防衛和進攻任務」。

特拉維夫大學政治學教授納馮表示，「北方的戰爭不太可能避免」。

不過以色列安全專家杜斯崔認為，加薩地面戰結束前，不太可能發生另一起地面戰。

真主黨和以色列上次開戰是在2006年。

與此同時，以色列國防部長葛朗特7日表示，以軍從加薩走廊南部撤離部隊，「以就包括拉法在內的未來任務進行準備」。目前有逾150萬巴勒斯坦人在拉法避難。

另外，儘管埃及媒體稍早報導，哈瑪斯就加薩走廊停火問題在開羅舉行會談，取得「重大進展」。路透報導，要求匿名的哈瑪斯官員表示，「占領的立場不變，因此，這場開羅會談了無新意，迄今未達成任何進展」。

以色列、卡達及美國的代表團都參與了這項會談。

以色列過去六個月對哈瑪斯發動攻擊，致使加薩地區飽受戰火摧殘、230萬巴勒斯坦人民無家可歸，甚至有許多人瀕臨饑荒。以色列正審慎樂觀地看待這一場休戰談判。

以色列 加薩 哈瑪斯

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