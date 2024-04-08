伊朗展開報復？真主黨稱擊落以無人機

以色列軍隊襲擊黎巴嫩南部。（歐新社）

以色列 和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯交戰半年，才傳出以軍已將更多地面部隊撤出加薩 南部，但兩名黎巴嫩消息人員透露，伊朗 支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）聲稱6日擊落以色列無人機後幾個小時後，以軍7日凌晨空襲黎巴嫩東部貝卡谷（Bekaa Valley），鎖定攻擊武裝分子訓練營，並揚言對黎巴嫩邊境「備戰完成」，讓中東本已動盪的局勢迅速升級。

路透和以色列時報報導，消息人士表示，以色列鎖定攻擊真主黨位於敘利亞邊境附近的珍塔村（Janta）一處訓練營。其中一次空襲瞄準黎巴嫩東部城市巴貝克（Baalbek）附近的薩福利（Safri）小鎮，消息人士補充並未造成傷亡。

真主黨聲稱6日晚間在黎巴嫩領土擊落一架以色列無人機。以色列軍方發言人阿德雷（Avichay Adraee）隨後表示，該無人機遭到一枚地對空飛彈襲擊後墜毀黎巴嫩領土。

中央社引述法新社報導，以色列軍方7日表示，對毗鄰黎巴嫩的北部邊境備戰已經進入「另一階段」，指揮官「準備好於僅僅數小時內召集和裝備需要的所有士兵開赴前線展開防衛和進攻任務。

以哈戰爭爆發以來，真主黨為展現對伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）的支持，頻在黎巴嫩南部邊境和以軍零星交火。

以軍1日出手轟炸位於敘利亞首都大馬士革的伊朗領事館，造成7名伊朗革命衛隊成員罹難，其中包含聖城旅高層指揮官；對此德黑蘭矢言報復。真主黨則表示支持伊朗「懲罰」以色列， 真主黨領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）5日也在電視談話中表示即將反擊。

特拉維夫大學（Tel Aviv University）政治學教授納馮（Emmanuel Navon）表示，「北方的戰爭不太可能避免」。不過以色列安全專家杜斯崔（Omer Dostri）認為，加薩地面戰結束前，不太可能發生另一起地面戰。

與此同時，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）表示，以軍從加薩走廊南部撤離部隊，「以就包括拉法（Rafah）在內的未來任務進行準備」。

另據路透報導，伊朗外交部聲明，伊朗外長阿布杜拉希安將率領政治和國會代表團出訪所在區域若干國家，7日前往首站阿曼。伊朗駐敘利亞大使館1日疑似遭以色列空襲，阿布杜拉希安出訪時預計商討加薩問題等雙邊和區域議題。