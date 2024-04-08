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亞太北約化？ 美力邀日加入AUKUS

編譯中心／綜合7日電
美國、英國和澳洲防長將宣布啟動AUKUS第二支柱相關談判，力促日本參與；圖為早前在加州召開的美國澳三邊會議。（路透）
美國、英國和澳洲防長將宣布啟動AUKUS第二支柱相關談判，力促日本參與；圖為早前在加州召開的美國澳三邊會議。（路透）

美國、英國和澳洲組成的安全聯盟「美英澳三邊安全夥伴關係」（AUKUS），計畫吸納日本作為新成員參與「第二支柱」（Pillar II）項目。英國金融時報引述知情人士報導，AUKUS各國防長8日將宣布啟動相關談判，擬討論引入新成員，並涉及深潛技術和高超音速武器研發合作等。華府力促日本參與此項旨在嚇阻中國的安全協議。

港媒分析指出，美國戰略重心近年轉向亞太，加強在亞太地區對華遏制與抗衡，拜登政府在亞太強化「五眼聯盟」、推動「美日印澳四邊機制」（QUAD），拼湊美日韓三方軍事聯盟，已有構建亞太版北約之勢。

AUKUS在2021年成立，第一支柱聚焦讓澳洲獲取核動力潛艦，目前未考慮擴張；第二支柱則涉及海下戰力、極音速武器、量子運算、人工智慧、網路科技等技術合作。日本正增加國防開支、擴大投資極音速軍備，該同盟夥伴增加，將有助分散相關科技研發成本。

日本獲邀參與第二支柱的臆測近期甚囂塵上，澳洲與英國過去數月持續抗拒在此時邀請日本，部分是因為澳英希望先擺平三方合作現有的複雜問題。知情人士說，澳英美仍同意實現第一支柱是優先目標。日本雖一向力挺AUKUS，但部分官員鑒於澳美英內部分歧，對於參與態度謹慎。

路透報導，對於金融時報這項訊息，澳洲國防部長馬爾斯的發言人說，澳方「已公開向日本表示，隨著我們在關鍵國防和安全能力方面的工作取得進展，我們將尋求機會與AUKUS第二支柱中的密切合作夥伴接觸」。聲明中說，日本是澳洲不可或缺的國防夥伴，而任何國家參與AUKUS第二支柱項目都將由美英澳三方決定並宣布。

英國國防部也表示，英國持續尋求機會與盟友及密切夥伴接觸。

AUKUS合作涉及高機敏資訊分享，澳英美也擔心日本仍欠缺保護高度敏感情資所需的安全系統。提倡日本參與AUKUS的美國副國務卿坎伯說，美方已敦促日本採取相關措施，東京雖採行部分但仍有不足。

美國總統拜登預計10日會晤岸田並宣布美日安保條約升級，11日舉行美日菲峰會。AUKUS於8日防長聲明可望透露日方未來參與動向。美日雙方預計將為「美日安保條約」宣布自1960年簽署以來最大幅度升級。

AUKUS合作協議為澳英美在印太對抗北京實力漸增的措施之一。坎伯3日說，該項潛艦協議可能有助嚇阻中國，不對台灣妄動。中國稱該合作關係危險且可能引發區域軍備競賽。

日本 AUKUS 澳洲

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