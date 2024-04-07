以國與真主黨持續交火 回擊無人機遭擊 以色列空襲鎖定真主黨訓練營

什葉派基本教義民兵組織「真主黨」在黎巴嫩上空擊落一架以色列 無人機後，以國今天稍早對黎巴嫩東部發動空襲，攻擊以國宣稱是真主黨基礎設施所在的地點。

路透社報導，區域緊張局勢不斷升級之際，真主黨與以色列仍持續交火。

以色列軍方在聲明中表示，該國戰機襲擊了黎巴嫩東部城市巴貝克（Baalbek）隸屬真主黨（Hezbollah）的一處軍事設施，及其另外3個基礎設施所在的地點。

根據聲明，最新的這次攻擊，是為了回應伊朗支持的真主黨，在黎巴嫩領空擊落一架以色列的無人機。真主黨指出，那架無人機是以色列製的Hermes 900無人機。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 （Hamas）去年10月7日襲擊以色列，引發了在加薩 （Gaza）的以哈戰爭，並導致區域緊張局勢持續加劇。哈瑪斯發動襲擊隔日，真主黨開始不斷在黎巴嫩南部邊境和以色列交火。

以色列的砲擊，已造成約270名真主黨戰士死亡，以及約50位平民喪生。在黎巴嫩南部，約有9萬人流離失所；以色列北部邊境地區，則有超過9萬6000名以色列人被迫離開家園。

美國和其他國家試圖以外交方式，解決真主黨和以色列相互交火的情況。然而真主黨表示，在加薩的以哈戰爭停火前，他們不會停火。

兩名安全方面的消息人士透露，這次以色列對黎巴嫩發動的最新攻擊，目標是真主黨在靠近敘利亞邊境真塔村（Janta）的一個訓練營，還有巴貝克附近的薩佛利鎮（Safri）。

消息人士稱，有關這次的空襲，目前尚無人員傷亡的通報。