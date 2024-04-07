曾自稱以國捍衛者？加薩戰火釀慘重傷亡 川普對以色列態度日益曖昧

在以哈戰爭爆發初期，美國共和黨籍前總統川普高調宣稱自己是以色列的終極捍衛者，但隨著6個月過去、這場戰爭造成逾3萬3000人死亡後，川普在問鼎白宮之際，對以色列的支持程度日益曖昧不明。（路透）

在以哈戰爭爆發初期，美國共和黨籍前總統川普 高調宣稱自己是以色列 的終極捍衛者，但隨著6個月過去、這場戰爭造成逾3萬3000人死亡後，川普在問鼎白宮之際，對以色列的支持程度日益曖昧不明。

法新社報導，很少避談特定話題的川普（Donald Trump），在最近2場訪談中，卻意興闌珊地評論以哈戰爭議題。

他4日與一名保守派電台主持人談到以軍的攻勢時說：「我不確定自己是否喜歡他們目前的做法。」

川普與以色列媒體交流時警告說，「炸彈正扔進加薩 建築物」的影片，「對全球而言是非常糟糕的畫面」。他並向電台節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）強調，「以色列正在輸掉公關戰」。

華府保守派智庫「美國企業研究所」（AEI）外交政策高級研究員蒲蕾可（Danielle Pletka）告訴法新社，「沒有人徹底確定川普對以哈戰爭的看法」，川普近來的言論聽起來更像是來自一位「媒體顧問」，而不是總統候選人。

對一些觀察家而言，川普曖昧不明的態度，最好從以哈戰爭對美國大選具有重大利害關係的角度來解釋，他目前正與有意爭取連任的民主黨籍總統拜登（Joe Biden）爭奪選票。

值此之際，拜登在處理加薩危機方面遭遇愈來愈多批評聲浪。