我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區社委會新成員 亞裔占24%

公益社區團體分享會 紐約法拉盛住房問題大

曾自稱以國捍衛者？加薩戰火釀慘重傷亡 川普對以色列態度日益曖昧

中央社／華盛頓7日綜合外電報導
在以哈戰爭爆發初期，美國共和黨籍前總統川普高調宣稱自己是以色列的終極捍衛者，但隨著6個月過去、這場戰爭造成逾3萬3000人死亡後，川普在問鼎白宮之際，對以色列的支持程度日益曖昧不明。（路透）
在以哈戰爭爆發初期，美國共和黨籍前總統川普高調宣稱自己是以色列的終極捍衛者，但隨著6個月過去、這場戰爭造成逾3萬3000人死亡後，川普在問鼎白宮之際，對以色列的支持程度日益曖昧不明。（路透）

在以哈戰爭爆發初期，美國共和黨籍前總統川普高調宣稱自己是以色列的終極捍衛者，但隨著6個月過去、這場戰爭造成逾3萬3000人死亡後，川普在問鼎白宮之際，對以色列的支持程度日益曖昧不明。

法新社報導，很少避談特定話題的川普（Donald Trump），在最近2場訪談中，卻意興闌珊地評論以哈戰爭議題。

他4日與一名保守派電台主持人談到以軍的攻勢時說：「我不確定自己是否喜歡他們目前的做法。」

川普與以色列媒體交流時警告說，「炸彈正扔進加薩建築物」的影片，「對全球而言是非常糟糕的畫面」。他並向電台節目主持人修伊特（Hugh Hewitt）強調，「以色列正在輸掉公關戰」。

華府保守派智庫「美國企業研究所」（AEI）外交政策高級研究員蒲蕾可（Danielle Pletka）告訴法新社，「沒有人徹底確定川普對以哈戰爭的看法」，川普近來的言論聽起來更像是來自一位「媒體顧問」，而不是總統候選人。

對一些觀察家而言，川普曖昧不明的態度，最好從以哈戰爭對美國大選具有重大利害關係的角度來解釋，他目前正與有意爭取連任的民主黨籍總統拜登（Joe Biden）爭奪選票。

值此之際，拜登在處理加薩危機方面遭遇愈來愈多批評聲浪。

川普 以色列 加薩

上一則

俄羅斯砲擊札波羅熱前線村莊 烏克蘭官員：3平民死於自家房屋瓦礫堆

下一則

以國與真主黨持續交火 回擊無人機遭擊 以色列空襲鎖定真主黨訓練營

延伸閱讀

川普自比現代曼德拉：若因說真話入獄是「榮耀」

川普自比現代曼德拉：若因說真話入獄是「榮耀」
美2024總統大選 撲朔迷離

美2024總統大選 撲朔迷離
密件門、喬州介選 川普撤案請求 雙雙被法官駁回

密件門、喬州介選 川普撤案請求 雙雙被法官駁回
文件作業疏失？川普金融詐欺訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

文件作業疏失？川普金融詐欺訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

熱門新聞

馬斯克認為烏克蘭抗俄終將失敗。(路透資料照)

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

2024-03-31 11:28
來自南卡的傑伊與吉兒．坎貝爾夫婦與其他數名乘客，控挪威郵輪丟棄他們不顧。(擷自Facebook@Jill Campbell)

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

2024-04-02 11:03
一名消息人士揭露，英國王室凱特王妃之所以主動公布罹癌真相其實跟外界甚囂塵上的臆測無關，而是因為有人向媒體威脅爆料她的病情，凱特才不得不在神隱3個月後出面說明身體狀況。(取自影片)

凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布

2024-04-01 23:20
英國國王查理三世(右)在王后卡蜜拉陪伴下公開露面。(歐新社)

英王查理三世確診癌症後首公開露面 威廉與凱特未現身

2024-03-31 10:40
CNN報導，在前線作戰的烏軍抱怨，他們的「星鏈」服務遭遇連線問題，並表示有更多俄軍使用「星鏈」。（路透）

更多俄軍在前線使用「星鏈」 烏軍用無人機摧毀

2024-03-29 21:40
以色列總理內唐亞胡。(路透資料照)

以色列總理內唐亞胡今晚動手術 將全身麻醉

2024-03-31 11:44

超人氣

更多 >
「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能
4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓

4星座清明後增長智慧 雙子心動了、他遇挑戰更上層樓
221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴

221年才出現1次 17州今夏將有上兆隻蟬出土齊鳴
妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」

妻在場 河南50歲中醫師強吻女病患 理由竟是「長得漂亮」
四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣