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美日澳菲聯演團結挺菲抗中 美擬派4星將領駐日

編譯中心／綜合6日電
美國、日本、澳洲與菲律賓四國7日舉行海空聯合軍演。圖為去年美菲年度「肩並肩」聯合軍演資料照片。（路透）
美國、日本、澳洲與菲律賓四國7日舉行海空聯合軍演。圖為去年美菲年度「肩並肩」聯合軍演資料照片。（路透）

美國、日本澳洲與菲律賓6日聯合聲明，四國7日將在菲律賓於南海的專屬經濟區、巴拉望島西北近海舉行海空聯合軍演。日本共同社6日報導，此聯演定調為四國首次「海上合作活動」。時值中菲南海緊張升溫，此舉被視為美日澳展現團結挺菲。

聯合報系報導，這次演練將強化四國部隊在國防理論、戰術、技術和流程的聯合行動力，維護印太和平穩定的法治基礎，捍衛海空航行自由。四國也重申，認定2016年南海仲裁判決是對爭端各方最終而且具法律約束力的決定。

菲律賓指控中國大陸海警船4日在其南海專屬經濟區內鱟藤礁周邊騷擾其漁船。中國海警局則稱其依規處置非法活動的菲船。

菲律賓國防部發言人安多隆說，美國濱海戰鬥艦莫爾比號、澳州軍艦瓦拉門加號、日本海自護衛艦曙號將和兩艘菲艦共同參演。

菲律賓國防部長鐵歐多洛說，正以全面群島防衛概念加強與各國合作和聯合行動力，以維護區域和平穩定及基於國際法的海上秩序。美國防長奧斯丁聲明，軍演將凸顯各方共同承諾確保在國際法允許下，各國可自由航行、飛越與行動。

日本防相木原稔則說，日方認為南海問題直接關乎區域和平穩定，反對企圖片面以武力改變現狀及加劇南海緊張的行動。澳洲防長馬勒斯則說，區域穩定仰賴對各國主權的尊重以及基於國際法的共同規範與準則。

日經亞洲6日報導，美日澳菲去年8月已共同舉行演習，並在馬尼拉近海執行離岸補給操演。菲方當時雖參演，但內容僅限海上補給、集體合影和船員相互敬禮等。

另外，美國和日本10日將在華盛頓舉行雙邊峰會，據路透報導，美方將更緊密美日同盟關係，有意升級駐日美軍，包括改革駐日美軍指揮系統，美軍將任命一位4星將領駐日。目前駐日美軍須聽令於總部位於夏威夷的美軍印太司令部，但當地與日本有距離和時差，成為駐日美軍與日本自衛隊互動的障礙。

而日、美、菲領導人11日將於華府召開三邊峰會，日本首相岸田文雄日前表示，三國將推動三方合作計畫，包括在半導體、數位科技、通訊網路、潔淨能源及礦產等領域。英國「金融時報」報導，菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）曾表示，美日菲將達成協議，讓三國海上部隊在南海聯合巡邏。

另外，中國外長王毅近日邀寮國、東帝汶及越南外長赴廣西會談，似乎旨在加強與東南亞國家關係。

日本 澳洲 國防部

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