以哈血戰滿半年 加薩逾3萬巴人喪生
以哈戰爭於7日滿六個月，據英國廣播公司（BBC）報導，共已導致加薩走廊逾3萬3000名巴勒斯坦人喪生，其中七成是婦孺；加薩已有超過五成六的建築物損毀。
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯去年10月7日向以色列南部發動突襲殺人擄俘，血腥慘况令全球震驚。半年後的今天，血腥情景已由以南地區轉移到加薩各地，以軍向加薩發動連串空襲和地面戰，造成巴人大量死傷，其針對電力和道路等基建的封鎖，更引發潛在饑荒等人道危機。
聯合國人權理事會5日通過決議，呼籲使以色列對其在加薩可能犯下的戰爭罪和危害人類罪承擔責任。美國聯邦眾議院前議長、拜登在民主黨內的重要盟友裴洛西，同日簽署共37位民主黨籍國會議員致函拜登與美國國務卿布林肯的聯名信，敦促美國政府停止運送武器給以色列。
另據中央社引述法新社報導，哈瑪斯6日同意派代表團參與周末在埃及首都開羅重啟的停火談判，但對其與以色列在加薩地區達成停火協議的條件拒絕「讓步」。哈瑪斯重申其一系列停火條件，包括永久停火、以色列軍隊撤出加薩、讓流離失所的當地居民重返家園、允許他們自由移動、提供居民所需援助，以及達成重大的人質和囚犯交換協議。
此外，以色列軍方精銳網路情報部門「8200部隊」（Unit 8200）是全世界最強大的監控機關之一，可以跟美國的國家安全局（NSA）相媲美，指揮官也是以軍內部中最敏感的角色之一，個資嚴格保密。但衛報5日獨家爆料現任指揮官尤西．沙利葉（Yossi Sariel）因用筆名在電商巨擘亞馬遜出書，在網路上暴露了身分。
據報導，沙利葉此舉留下了以他的名字所建立私人谷歌帳號的數位足跡，還有獨一無二的ID，以及通往該帳號地圖及日曆個人檔案的連結。
衛報跟數個消息來源證實，沙利葉是名為「人機團隊」（Human Machine Team）一書的祕密作者，他在書中不只提出人工智慧（AI）如何轉化軍人與機器之間關係的激進觀念，並為以軍在加薩走廊戰爭期間一直在開拓的先進AI驅動系統提供了藍圖。
以軍發言人發出聲明，將該書曝光了沙利葉個人資料一事形容為「一個錯誤」，並稱「將會審查這個問題，以防止未來再次發生類似案件」。
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