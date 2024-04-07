以哈血戰滿半年 加薩逾3萬巴人喪生

以哈戰爭至4月7日滿半年，一名男子民眾6日騎單車經過以色列特拉維夫一幅掛有一批被哈瑪斯擄走人質照片的牆。（路透）

以哈戰爭於7日滿六個月，據英國廣播公司（BBC）報導，共已導致加薩 走廊逾3萬3000名巴勒斯坦人喪生，其中七成是婦孺；加薩已有超過五成六的建築物損毀。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 去年10月7日向以色列 南部發動突襲殺人擄俘，血腥慘况令全球震驚。半年後的今天，血腥情景已由以南地區轉移到加薩各地，以軍向加薩發動連串空襲和地面戰，造成巴人大量死傷，其針對電力和道路等基建的封鎖，更引發潛在饑荒等人道危機。

聯合國人權理事會5日通過決議，呼籲使以色列對其在加薩可能犯下的戰爭罪和危害人類罪承擔責任。美國聯邦眾議院前議長、拜登在民主黨內的重要盟友裴洛西，同日簽署共37位民主黨籍國會議員致函拜登與美國國務卿布林肯的聯名信，敦促美國政府停止運送武器給以色列。

另據中央社引述法新社報導，哈瑪斯6日同意派代表團參與周末在埃及首都開羅重啟的停火談判，但對其與以色列在加薩地區達成停火協議的條件拒絕「讓步」。哈瑪斯重申其一系列停火條件，包括永久停火、以色列軍隊撤出加薩、讓流離失所的當地居民重返家園、允許他們自由移動、提供居民所需援助，以及達成重大的人質和囚犯交換協議。

此外，以色列軍方精銳網路情報部門「8200部隊」（Unit 8200）是全世界最強大的監控機關之一，可以跟美國的國家安全局（NSA）相媲美，指揮官也是以軍內部中最敏感的角色之一，個資嚴格保密。但衛報5日獨家爆料現任指揮官尤西．沙利葉（Yossi Sariel）因用筆名在電商巨擘亞馬遜出書，在網路上暴露了身分。

據報導，沙利葉此舉留下了以他的名字所建立私人谷歌帳號的數位足跡，還有獨一無二的ID，以及通往該帳號地圖及日曆個人檔案的連結。

衛報跟數個消息來源證實，沙利葉是名為「人機團隊」（Human Machine Team）一書的祕密作者，他在書中不只提出人工智慧（AI）如何轉化軍人與機器之間關係的激進觀念，並為以軍在加薩走廊戰爭期間一直在開拓的先進AI驅動系統提供了藍圖。

以軍發言人發出聲明，將該書曝光了沙利葉個人資料一事形容為「一個錯誤」，並稱「將會審查這個問題，以防止未來再次發生類似案件」。