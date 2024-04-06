美國施壓 以色列開放3條人道路線進入加薩

以色列總理辦公室5日宣布，以色列安全內閣已批准開放三條進入加薩的人道主義路線，讓更多人道物資得以進入。圖為卡車進入暫時重啟的以色列南部阿什杜德港。（歐新社）

美國總統拜登4日確切向以色列 總理內唐亞胡下最後通牒，要求保護加薩 （Gaza）巴勒斯坦平民和外國援助人員，否則可能限制以哈戰爭中對以國的援助。路透報導，以色列總理辦公室5日宣布，以色列安全內閣已批准開放三條進入加薩的人道主義路線，讓更多人道物資得以進入。

拜登4日晚上和內唐亞胡通話後幾小時，以國政府宣布數項措施以助更多援助物資進入加薩，包括暫時重啟以色列南部的阿什杜德港（Ashdod）與進入加薩北部的埃雷茲（Erez）關卡，及增加從約旦運送的援助物資量。天空新聞報導，埃雷茲（Erez）口岸是自去年10月7日以哈戰爭爆發以來首次重啟。

以色列官員還表示，更多來自約旦的援助也將獲准透過加薩南部的凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）口岸進入。

美國政府樂見這項消息的同時表示，提供援助計畫「現在必須全面且迅速實施」。

此外，白宮5日指出，新一輪目的在促成加薩停火以交換被哈瑪斯（Hamas）武裝分子俘虜人質的談判，現正規畫本周在開羅（Cairo）舉行。路透報導，美國官員表示，中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）將帶領美國代表團進行談判。

根據最近建議，以色列和哈瑪斯可能達成協議停火6周，以交換被哈瑪斯所俘虜的病患、年長者和受傷人質。

而聯合國 人權理事會5日通過決議，要求停止對以色列的所有軍售，同時要求以色列對在加薩走廊可能犯下的戰爭罪和違反人道罪承擔責任。決議文並且指出，國際法院（International Court of Justice）今年1月裁決，加薩走廊「從證據來說有可能發生種族滅絕」。決議文要求加薩走廊「立即停火」，以及「立即開通緊急人道救援通道並且提供人道協助」。

中央社引述法新社報導，聯合國人權理事會（UNHRC）47個成員國中，有28國投票支持這項決議，另有6國反對，13國棄權，這標誌著聯合國人權理事會首次針對以哈戰爭採取立場。這場戰爭自爆發以來已有逾3萬3000人遇害。聯合國人權理事會在措辭強烈的決議文中呼籲各國「停止出售、移交和轉移軍火和其他軍備給以色列…以避免國際人道法進一步遭到違反、人權遭到侵犯與迫害」。