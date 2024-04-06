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丹麥軍艦飛彈發射器出錯 急鎖航道 6小時解除狀況

編譯中心／綜合5日電
丹麥海軍一艘巡防艦尼爾斯尤爾號的飛彈發射器在啟動後發現出錯，軍方要暫時關閉連接波羅的海的大貝爾特海峽，以免有船隻或飛機被飛彈碎片擊中。（路透）
丹麥海軍一艘巡防艦尼爾斯尤爾號的飛彈發射器在啟動後發現出錯，軍方要暫時關閉連接波羅的海的大貝爾特海峽，以免有船隻或飛機被飛彈碎片擊中。（路透）

丹麥軍方表示，丹麥海軍一艘軍艦的飛彈發射器日前在啟動後發現出錯，軍方一度下令暫時關閉連接波羅的海的大貝爾特海峽，以免有船隻或飛機被飛彈碎片擊中，所幸6小時後已解除狀況。

大貝爾特海峽位於全球最繁忙的海上航線之一，也是進出波羅的海的主要海上通道。

CNN報導，丹麥軍方發聲明指，巡防艦尼爾斯尤爾號（Niels Juel）的飛彈發射器，4日在測試期間出現問題，啟動待命後無法解除發射準備，在成功解除之前，可能會出現飛彈發射並飛行數公里的風險，因此須暫時關閉大貝爾特海峽的空域和海路。

聲明指出，危險區域估計落在距離科瑟海軍基地（Naval Base Korsør）5至7公里處，距水面高度約1公里。飛彈並非朝大貝爾特橋方向。

丹麥軍方稱，魚叉飛彈是相當鋒利的飛彈，由於只是在測試時激活發射器，所以不會造成飛彈爆炸或超過火箭推進升空範圍以外的危險。

聲明稱，警方和丹麥海事局已接獲通知，也已向前往危險區域方向船隻發出警示，要求不要通過大貝爾特海峽，指該區有「飛彈碎片掉落」的風險。

據報導，這是丹麥海軍近期第2次出事，先前赴紅海護航的同級艦「埃弗．胡提斐號」（F361），上月在攔截葉門叛軍「青年運動」無人機的關鍵時刻，竟發生防空雷達故障與彈藥失效問題，艦上只剩76艦砲與近迫武器系統可接戰，最後提早結束任務返航。

接連事件凸顯丹麥在長期和平下，海軍裝備的妥善率與戰備狀況未臻理想，恐須急起直追。

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