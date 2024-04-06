非政府組織人員遇襲7死 以色列2軍官遭解職 數名高階指揮官記申誡

設於美國的非政府組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen，WCK）車輛1日在加薩 走廊（Gaza Strip）被以色列 空襲，造成7名人員身亡。以色列軍方5日宣布調查懲處結果，有2名軍官遭解職、數名高階指揮官被記申誡。

路透報導，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）正於加薩走廊交戰，世界中央廚房便在當地援助巴勒斯坦人。

但3輛載著世界中央廚房工作人員的車輛遭遇無人機攻擊，死者包含美國、加拿大、英國和澳洲公民，引發全球憤慨。

以色列軍方調查後發現，以國部隊當時誤以為他們攻擊的是哈瑪斯武裝分子，行動過程違反了標準程序。

以色列軍方發布聲明表示：「攻擊援助車輛是一項重大錯誤，出於一連串疏失，包括識別失誤、決策出錯及違反標準作業程序進行攻擊。」

以色列軍方指出，他們因此將一位官拜上校的旅參謀長及一名軍階為少校的旅火力支援官解職，並對幾位高階軍官祭出正式申誡令，包括南方司令部（Southern Command）的司令。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）5日表示，美國目前沒有計畫針對「世界中央廚房」7名援助人員遭殺害一事展開獨立調查。

此外，當記者問拜登 是否威脅要停止對以色列軍事支援時，拜登回答：「我要求他們去做他們正在做的事。」

衛報稍早報導，WCK要求遇害援助人員的母國，即澳洲、加拿大、波蘭、美國和英國加入他們，要求針對打擊進行「獨立第三方」調查。WCK稱，以軍無法令人信服地調查其自身的失敗。