泰國渡輪海上失火 乘客倉皇跳海逃生 船上108人均平安獲救

泰國4日稍早發生海上渡輪失火事故，驚慌的乘客當時急忙跳海逃生，所幸最後船上108名乘客和工作人員皆平安獲救。（歐新社）

英國衛報報導，泰國 4日稍早發生海上渡輪失火事故，驚慌的乘客當時急忙跳海逃生，所幸最後船上108名乘客和工作人員皆平安獲救。

這艘渡輪原定從南部的素叻他尼府（Surat Thani）出發，徹夜開往熱門旅遊景點龜島（Koh Tao）。但就在渡輪快要到達目的地的時候，一名乘客聽見劈啪聲並聞到煙味。一名男乘客梅特里（Maitree Promjampa）表示，不到五分鐘後，他看見滾滾濃煙和熊熊烈火。他說：「我們差點來不及拿救生衣，當時很混亂，人們都在哭，連我也哭了出來。」

素叻他尼府官員在社交媒體臉書 （Facebook）表示，船上108名人員其中有97名乘客、11名工作人員。該府公關部門貼文表示，船上全員平安獲救，無人傷亡。

影片顯示，濃濃黑煙席捲渡輪時，船上的人們穿上救生衣並急忙走出船艙。渡輪在稍後被大火吞噬。

經常因工作往返素叻他尼府和龜島的梅特里表示，在有人注意到渡輪求救約20分鐘後，有幾艘船前來救援，但因害怕渡輪爆炸而不敢靠近。他說，乘客必須跳入海中才能獲救，「每個人必須自救」。影片也顯示渡輪載了多輛汽車。

官員表示，起火點在引擎，他們還在調查起火原因。由於火勢有被控制住，渡輪沒有沉沒。

影片來源：YouTube