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兩周內二度開砲 川普稱以色列正「輸掉公關戰」 應「盡快」結束戰爭

編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普4日表示，以色列處理巴勒斯坦加薩走廊的戰爭時，因為上社群媒體發布破壞的影像，正在「輸掉公關戰」。圖為川普與以色列總理內唐亞胡2017年5月在耶路撒冷以色列博物館握手。（路透）
美國前總統川普4日表示，以色列處理巴勒斯坦加薩走廊的戰爭時，因為上社群媒體發布破壞的影像，正在「輸掉公關戰」。圖為川普與以色列總理內唐亞胡2017年5月在耶路撒冷以色列博物館握手。（路透）

美國前總統川普長期把自己塑造成以色列的堅定捍衛者，卻在兩周內二度向台拉維夫開砲。他在4日受訪時指出，以方處理巴勒斯坦加薩走廊的戰爭時，因為上社群媒體發布破壞的影像，正在「輸掉公關戰」。

POLITICO報導，川普4日接受保守派廣播電台主持人休伊特（Hugh Hewitt）採訪時說，「我討厭的另外一件事情是，他們老是公布帶子，每天晚上都在公布建築物倒下來的帶子」。他認為，以國不應該公布這種影像，但「他們正在做，這正是他們輸掉公關戰的原因。他們，以色列絕對正在輸掉公關戰」。

儘管在任期間堅決支持以色列，但川普的意見絕非一次性，反映出他鞏固了自己對以色列正採取更具批判性的立場。POLITICO指出，川普曾指以國總理內唐亞胡並未對哈瑪斯跨境襲擊做好準備，也稱反以的黎巴嫩武裝團體真主黨「非常聰明」，3月底則告訴保守派媒體「今日以色列報」，以色列通過播放戰爭影像「犯了很大的錯誤」，覺得「以色列想要表現強悍的一面，可是有時候不該做這種事」。

川普4日接受休伊特訪問時，在過去的意見上加碼，稱以色列正在「公布最令人髮指、最可怕的建築物倒下的帶子，人們會想像那些建築物裡面有很多人。或者，那些建築物裡的人，而他們不喜歡這種想法」。

川普表示，他不知道以色列為什麼公布這種戰時畫面，「我猜，這讓他們看起來很強悍，但在我看來，這沒讓他們看起來很強悍。他們正在輸掉公關戰，輸得很大，但他們必須了結自己挑起的事情，而且必須盡快完成，而我們必須繼續生活」。

休伊特兩度詢問，是否「仍然百分之百跟以色列站在一起」時，川普沒有直接回答這個問題。但根據半島電視台轉述，川普答稱以國應該讓戰爭「用迅速結束」與「恢復正常狀態」。他說，「我不確定我喜歡他們正在打仗的方式，因為你必須取得勝利，你必須擁有一場勝利，這需要很長的時間」。

以色列 川普 加薩

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