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衛報：以軍運用AI配啞彈 無差別殺平民 用Lavender編死亡名單

編譯中心／綜合4日電
一批以色列人質家屬和支持者3日在以色列國會內示威，其間部分人向會議廳玻璃塗抹黃色染料，促請政府協助被巴勒斯坦武裝組織扣押的家人回家。（路透）
一批以色列人質家屬和支持者3日在以色列國會內示威，其間部分人向會議廳玻璃塗抹黃色染料，促請政府協助被巴勒斯坦武裝組織扣押的家人回家。（路透）

以色列軍隊被指在新一輪以哈衝突中，將人工智能（AI）技術化作「戰爭機器」。英國衛報報導，以軍在攻擊加薩期間，大量採用名為「Lavender」的隱祕AI資料庫，在數周內將3.7萬名加薩的巴勒斯坦人列作潛在攻擊目標。以軍官員更默許襲擊AI鎖定的目標時，可附帶殺害不限數量的平民，導致大量無辜巴人平民死於以軍襲擊中。

衛報引述巴勒斯坦雜誌「+972」報導，六名以軍情報官員證實，Lavender由以軍精銳情報部門「Unit 8200」研發，以色列當局透過大規模監視系統，收集加薩230萬巴人居民的個人信息，每名居民從最低1分到最高100分評分，分數愈高代表最有可能是「武裝分子」，可列入「襲擊名單」。

兩名以軍消息人士透露，利用Lavender鎖定目標後，以軍無需再經審核確認，便批准發動襲擊，以軍獲准每擊殺一名武裝分子，可附帶殺死「15至20名平民」，至於高級武裝分子的限額更是100名平民。然而在實際操作時，以軍高層實則默許士兵不受限制地殺害平民，包括使用非制導的彈藥「啞彈」，打擊目標所在的整座房屋，「你不想把昂貴的炸彈（指制導彈藥）浪費在不重要的人身上，這對國家來說非常昂貴且短缺。」

還有知情人士稱，以軍高層傾向於當武裝分子身處民居時發動襲擊，「轟炸一個家庭住所，較攻擊軍事建築物容易得多。該系統（指Lavender）就是為了尋找它們（指民居）構建的。」亦有情報官員形容，「『啞彈』意味攻擊整座房屋的人，但你不會在乎，只會立即轉向下一個目標。因為有這系統，攻擊目標永無止境。」

軍事專家批評，以軍利用AI配合啞彈襲擊加薩民居，足以解釋這次衝突中怵目驚心的平民傷亡數字。美國國防部前法律專家、現任非牟利組織「國際危機組織」的軍事分析師哈里森稱，「你不能針對特殊目標（指恐怖分子）設置『可以容忍的數字』，然後聲稱不論何時，這種附帶損傷（指殺害平民）都是合法的。」

許多以軍情報官員亦質疑將AI用作戰爭機器。一名情報官員形容，「（以軍內部）有一種不和諧，有人對『打擊力度不夠』感到沮喪，但在衝突最後，你會看到無數加薩民眾死亡，其中絕大多數都是平民。」

衛報報導，以色列國防軍在回應的聲明中，否認使用AI確認軍事攻擊目標，並表示Lavender是用於相互參照情報來源的數據庫，以便產生有關恐怖組織軍事行動人員的最新信息，「以色列國防軍並不會使用人工智能系統來識別恐怖分子行動人員或試圖預測某人是否為恐怖分子。信息系統僅僅是在目標識別過程中供分析師使用的工具」。

AI 加薩 以色列

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