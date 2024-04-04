尚比亞獵遊旅行團遭攻擊 大象暴怒衝鋒掀翻車 80歲美國遊客身亡
尚比亞卡富埃國家公園（Kafue National Park）近日發生一頭抓狂的公象朝著獵遊旅行團衝鋒，導致團員之一的80歲美國遊客喪命，另有一名女遊客也在事件中受傷。
天空新聞台與每日郵報報導，這個由六名遊客與一名導遊組成的旅行團3月30日從魯夫帕營地（Lufupa Camp）出發，展開了獵遊行程，但在當地時間早上9時半左右，一行人乘坐的車輛遭到公象「出乎意料的進攻」。
根據遊客用手機拍下的影像，一行人當時正在穿越卡富埃國家公園，隨即可見到這頭公象開始追擊，逼近他們搭乘的車輛。可聽見一位遊客驚呼連連，另一位遊客喊出「我的天哪」，還有一位遊客驚訝地說，「牠來得好快！」
就在此時，車突然停了下來。當巡邏員意識到重達5噸的大象是來真的，連忙大聲喊叫。隨後可見到大象用近一公尺長的象牙勾住了車身下方，接著就把車輛掀翻。直到錄影中斷之前，大象似乎還在持續發動攻擊，遊客們則驚慌失措地尖叫。
NEW: American tourist killed after an enraged bull elephant attacks a safari truck in the Kafue National Park in Africa.— Collin Rugg (@CollinRugg) April 3, 2024
The elephant reportedly separated from the herd to chase the vehicle traveling about 25 mph.
The elephant caught up to the vehicle and charged, flipping the… pic.twitter.com/Sy3t6JoA4S
根據報導，這群遊客據信都是美國人，身分都還沒得到確認。受傷的女遊客被緊急送往私人醫療機構，另外4人則因輕傷接受治療。
Wilderness執行長文森（Keith Vincent）發出了聲明，「這是一起悲慘的事件，我們向死亡遊客的家人致以最深切的慰問」。他表示，車輛之所以停下來，原因是「在這種情況下，地形和植物的情況讓導遊的路線變得堵塞，無法把車夠快開出險境」。
不過，遊獵論壇的用戶紛紛發言，同時表示無法理解為什麼要停車，有網友猜測他們已經開到了路的盡頭，但網名「Bush Bandit」的用戶寫道，「當你正被一頭5噸重的大象追趕，又坐在一輛配備了大防撞架的遊獵卡車裡時，相信我，你根本絕不會無路可開」。
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