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尚比亞獵遊旅行團遭攻擊 大象暴怒衝鋒掀翻車 80歲美國遊客身亡

編譯周辰陽／即時報導
尚比亞卡富埃國家公園近日發生一頭抓狂的公象朝著獵遊旅行團衝鋒，導致團員之一的80歲美國遊客喪命。（照片翻攝：unilad）
尚比亞卡富埃國家公園近日發生一頭抓狂的公象朝著獵遊旅行團衝鋒，導致團員之一的80歲美國遊客喪命。（照片翻攝：unilad）

尚比亞卡富埃國家公園（Kafue National Park）近日發生一頭抓狂的公象朝著獵遊旅行團衝鋒，導致團員之一的80歲美國遊客喪命，另有一名女遊客也在事件中受傷。

天空新聞台與每日郵報報導，這個由六名遊客與一名導遊組成的旅行團3月30日從魯夫帕營地（Lufupa Camp）出發，展開了獵遊行程，但在當地時間早上9時半左右，一行人乘坐的車輛遭到公象「出乎意料的進攻」。

根據遊客用手機拍下的影像，一行人當時正在穿越卡富埃國家公園，隨即可見到這頭公象開始追擊，逼近他們搭乘的車輛。可聽見一位遊客驚呼連連，另一位遊客喊出「我的天哪」，還有一位遊客驚訝地說，「牠來得好快！」

就在此時，車突然停了下來。當巡邏員意識到重達5噸的大象是來真的，連忙大聲喊叫。隨後可見到大象用近一公尺長的象牙勾住了車身下方，接著就把車輛掀翻。直到錄影中斷之前，大象似乎還在持續發動攻擊，遊客們則驚慌失措地尖叫。

根據報導，這群遊客據信都是美國人，身分都還沒得到確認。受傷的女遊客被緊急送往私人醫療機構，另外4人則因輕傷接受治療。

Wilderness執行長文森（Keith Vincent）發出了聲明，「這是一起悲慘的事件，我們向死亡遊客的家人致以最深切的慰問」。他表示，車輛之所以停下來，原因是「在這種情況下，地形和植物的情況讓導遊的路線變得堵塞，無法把車夠快開出險境」。

不過，遊獵論壇的用戶紛紛發言，同時表示無法理解為什麼要停車，有網友猜測他們已經開到了路的盡頭，但網名「Bush Bandit」的用戶寫道，「當你正被一頭5噸重的大象追趕，又坐在一輛配備了大防撞架的遊獵卡車裡時，相信我，你根本絕不會無路可開」。

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