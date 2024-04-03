「重要的朋友」 日相岸田慰問台灣大地震 繁中聲明力挺

日本首相岸田文雄發聲明表達對台慰問。（取材自X平台）

台灣花蓮3日晨發生規模7.2強震，多地傳出災情。日本 首相岸田文雄 稍早對台灣表達慰問，強調日本政府將根據台灣需求，立即向台灣提供援助，岸田文雄更在官方Ｘ帳號以繁體中文和日文發表聲明，稱日本2011年311大地震 和今年初能登半島地震深受台灣援助，強調日本願意協助台灣，提供任何必要支援。

岸田文雄3日中午在X帳號發文，並附上繁體中文翻譯，稱「致台灣朋友們：今早在台灣東部發生了大規模地震，據報導災情不輕，我深感痛心。在此對受害者表達誠摯慰問，也由衷希望所有在台灣的朋友們都能夠平安。」

岸田說，對2011年日本東日本大地震（311大地震）時，來自台灣的溫暖援手記憶猶新，今年年初的能登半島地震時也再次感受到台灣的溫暖，稱「台灣，我們重要的朋友」，真心感謝一次又一次的幫助，強調日本願協助台灣任何必要支援。