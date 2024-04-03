「重要的朋友」 日相岸田慰問台灣大地震 繁中聲明力挺
台灣花蓮3日晨發生規模7.2強震，多地傳出災情。日本首相岸田文雄稍早對台灣表達慰問，強調日本政府將根據台灣需求，立即向台灣提供援助，岸田文雄更在官方Ｘ帳號以繁體中文和日文發表聲明，稱日本2011年311大地震和今年初能登半島地震深受台灣援助，強調日本願意協助台灣，提供任何必要支援。
岸田文雄3日中午在X帳號發文，並附上繁體中文翻譯，稱「致台灣朋友們：今早在台灣東部發生了大規模地震，據報導災情不輕，我深感痛心。在此對受害者表達誠摯慰問，也由衷希望所有在台灣的朋友們都能夠平安。」
岸田說，對2011年日本東日本大地震（311大地震）時，來自台灣的溫暖援手記憶猶新，今年年初的能登半島地震時也再次感受到台灣的溫暖，稱「台灣，我們重要的朋友」，真心感謝一次又一次的幫助，強調日本願協助台灣任何必要支援。
台湾の皆さんへ— 岸田文雄 (@kishida230) April 3, 2024
この度、台湾東部において大きな地震が発生し、大きな被害が出ているとの報に接し、大変心を痛めています。被害に遭われた方々に対し、心からお見舞い申し上げます。
東日本大震災、また先日の能登半島地震の際にも、大切な友人である台湾の皆様から本当に心温まる支援を頂いたことに、 pic.twitter.com/tM08IHXmDV
上一則
FB留言