我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好消息 加州3月積雪增 翻轉年初乾旱

美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

「重要的朋友」 日相岸田慰問台灣大地震 繁中聲明力挺

編譯徐榆涵／即時報導
日本首相岸田文雄發聲明表達對台慰問。（取材自X平台）
日本首相岸田文雄發聲明表達對台慰問。（取材自X平台）

台灣花蓮3日晨發生規模7.2強震，多地傳出災情。日本首相岸田文雄稍早對台灣表達慰問，強調日本政府將根據台灣需求，立即向台灣提供援助，岸田文雄更在官方Ｘ帳號以繁體中文和日文發表聲明，稱日本2011年311大地震和今年初能登半島地震深受台灣援助，強調日本願意協助台灣，提供任何必要支援。

岸田文雄3日中午在X帳號發文，並附上繁體中文翻譯，稱「致台灣朋友們：今早在台灣東部發生了大規模地震，據報導災情不輕，我深感痛心。在此對受害者表達誠摯慰問，也由衷希望所有在台灣的朋友們都能夠平安。」

岸田說，對2011年日本東日本大地震（311大地震）時，來自台灣的溫暖援手記憶猶新，今年年初的能登半島地震時也再次感受到台灣的溫暖，稱「台灣，我們重要的朋友」，真心感謝一次又一次的幫助，強調日本願協助台灣任何必要支援。

地震 日本 岸田文雄

上一則

補充兵力 澤倫斯基簽署下修入伍年齡 滿25歲須接受徵召

延伸閱讀

劍指中國低廉商品 日經曝美國、日本將就晶片補助達協議

劍指中國低廉商品 日經曝美國、日本將就晶片補助達協議
印尼準總統訪中後 將續訪日本會晤日相與防相

印尼準總統訪中後 將續訪日本會晤日相與防相
擬邀岸田文雄、尹錫悅出席 共同社：美國協調7月辦日美韓領袖會談

擬邀岸田文雄、尹錫悅出席 共同社：美國協調7月辦日美韓領袖會談
批日本缺乏勇氣 金與正：平壤將拒絕接觸或談判

批日本缺乏勇氣 金與正：平壤將拒絕接觸或談判

熱門新聞

馬斯克認為烏克蘭抗俄終將失敗。(路透資料照)

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

2024-03-31 11:28
英國王室凱特王妃22日拋出罹癌震撼彈，外傳凱特69歲母親卡蘿和74歲父親麥可第一時間就知情，在威廉夫婦齊心抗癌之際，娘家總動員保護寶貝外孫子女不受消息影響。（取材自X）

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

2024-03-25 06:27
來自南卡的傑伊與吉兒．坎貝爾夫婦與其他數名乘客，控挪威郵輪丟棄他們不顧。(擷自Facebook@Jill Campbell)

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

2024-04-02 11:03
英國威廉王子夫人凱特22日透過預錄影片宣布罹癌。（美聯社）

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

2024-03-25 06:31
CNN報導，在前線作戰的烏軍抱怨，他們的「星鏈」服務遭遇連線問題，並表示有更多俄軍使用「星鏈」。（路透）

更多俄軍在前線使用「星鏈」 烏軍用無人機摧毀

2024-03-29 21:40
一名消息人士揭露，英國王室凱特王妃之所以主動公布罹癌真相其實跟外界甚囂塵上的臆測無關，而是因為有人向媒體威脅爆料她的病情，凱特才不得不在神隱3個月後出面說明身體狀況。(取自影片)

凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布

2024-04-01 23:20

超人氣

更多 >
不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光

不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光
台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上
8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄
不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽
影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清