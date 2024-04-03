內唐亞胡開鍘半島電視 除了參與屠殺 還有2理由

以色列將關閉境內半島電視台，總理內唐亞胡表示會「立即採取行動」；圖為一名男子拿著一名受傷的半島電視台記者的防彈背心。（路透）

以色列 國會1日通過一項法律，賦予總理內唐亞胡以國家安全為由關閉以色列境內半島電視台(Al Jazeera)的權力後，內唐亞胡表示會「立即採取行動」。

英國金融時報報導，以色列政府與卡達的半島電視台長久以來關係不睦，內唐亞胡的盟友指責半島電視台與加薩 武裝團體哈瑪斯關係密切，半島電視台否認這項指控。

內唐亞胡在X上貼文表示，半島電視台「傷害以色列的安全、參與10月7日屠殺、煽動反對以色列士兵的行動」。

他寫道，「現在是時候要清除哈瑪斯在我們國家的喉舌，恐怖頻道半島電視台不再從以色列播出」。

半島電視台否認有關危害以色列安全的指控，稱這是「危險且荒謬的謊言」，會讓電視台記者陷入風險。半島電視台回應表示，內唐亞胡的言論是「一派胡言，煽動不利於我們在全球記者安全的行動，本台強調此舉是以色列一連串的系統性攻擊，目的是要半島電視台噤聲」。

半島電視台自以色列與巴勒斯坦 武裝組織哈瑪斯交戰以來，半島電視台就在加薩全天不間斷報導。半島電視台表示，以色列當局蓄意攻擊、殺害多名旗下記者，包括達卡（Samer Abu Daqqa）和達杜（Hamza Al Dahdooh），兩人都在加薩衝突中殉職。以色列則否認鎖定記者攻擊。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre) 表示，以色列此舉「令人關切」，「美國支持全球記者的重要工作，包含在加薩衝突地區報導的記者」。

美國國務院發言人米勒表示，將繼續向以色列明確表示，美國支持自由媒體的工作，包括半島電視台。人權觀察組織主管表示，封鎖半島電視台代表事態升級，讓人震驚，以色列的作為限制了新聞自由，進一步限制了世界公民了解以色列和巴勒斯坦日常現實的機會。

香港01報導，聯合國及世界銀行4月2日發表報告，估計加薩自2023年10月至今年1月底，即新一輪以巴衝突爆發後僅3個月，關鍵基建損失已達185億美元，相當加薩及約旦河西岸2022年GDP的97%。報告指出，由於道路、房屋、供電等領域均嚴重受損，令人道救援非常困難。

報告也檢視對加薩人民的影響，稱一半以上人口處於饑荒邊緣，所有平民都面對嚴重糧食不足、營養不良問題；75%人口被迫轉移、超過100萬平民無家可歸，對婦孺、長者及殘疾人士打擊最為嚴重。

報告又稱，加薩92%主要道路損毀，通訊基礎設施受損嚴重，基本供電中斷。此外，84%衞生設施受損，供水和衞生系統幾乎崩潰；民眾獲得醫療及藥物的機會微乎其微；100%兒童失學。

此外，以色列軍隊1日從加薩最大的醫療設施撤出，此前為期兩周的致命襲擊使飽受飢荒的加薩北部唯一一座部分運作的醫院大樓完全變成廢墟。

以色列攻擊後拍攝的照片顯示，希法建築被燒焦，布滿彈孔，最後化為廢墟。該醫院的急診室、外科病房和產科病房被以軍摧毀，據信建築廢墟下埋藏著數量不詳的屍體。

路透形容，希法醫院經過以色列軍隊兩周襲擊後，「建築物被夷平的荒地」，「巴勒斯坦屍體散落在泥土中」。

加薩媒體辦公室主任伊斯梅爾·塔瓦卜塔（Ismail al-Thawabta）在一份聲明中表示，以色列軍隊「摧毀並燒毀了希法醫療中心內的所有建築物」。

塔瓦卜塔說：「他們推平了庭院，將數十具烈士的屍體埋在瓦礫中，把這個地方變成了亂葬崗」，「這是反人類罪」。