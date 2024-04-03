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槓上內唐亞胡 西班牙總理：7月承認巴勒斯坦建國

編譯中心／綜合2日電
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，預計今年7月時，西班牙將會正式承認巴勒斯坦獨立建國。（新華社）
西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，預計今年7月時，西班牙將會正式承認巴勒斯坦獨立建國。（新華社）

正在進行中東訪問之旅的西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，預計今年7月時，西班牙將會正式承認巴勒斯坦獨立建國，此一立場直接槓上反對巴勒斯坦建國的以色列總理內唐亞胡。

桑傑士認為除了西班牙，歐洲其他許多國家很快也將跟進承認巴勒斯坦建國，他還說，近幾個月來慘烈的加薩戰爭，在聯合國的持續辯論，以及歐洲議會6月選舉所帶來的一連串辯論，預料都會持續對於承認巴勒斯坦建國議題的討論熱度。

今年3月，桑傑士在歐盟高峰會議期間表示，西班牙已經和愛爾蘭、馬爾他以及斯洛維尼亞達成共識，將一同率先承認巴勒斯坦在約旦河西岸與加薩走廊的建國，當時他表示時間表是訂在去年開始的他本屆政府4年任期內完成，如今時間表看來已經加速。

美國有線電視新聞網（CNN）、卡達半島電視台及華爾街日報引述分析家報導，伊朗駐敘使館遭空襲事件，可能是以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯鏖戰近半年以來，中東戰事在主戰場加薩走廊以外最危險的升級事件，恐淪為擴大成區域戰爭的最後一根稻草。

這起事件是以色列最近一連串在敘利亞所為的明目張膽攻擊之一，這些攻擊以伊朗伊斯蘭革命衛隊與伊朗支持的黎巴嫩民兵團體真主黨為對象。伊朗及真主黨領導高層對以色列這些攻擊雖一再揚言將做出回應，但除了以黎邊境持續達數月的小規模衝突，此前以色列對敘利亞境內發動的攻擊，並未引發這些小衝突進一步蔓延。

伊朗的中東盟友聲稱，他們代表正在加薩飽受苦難的巴勒斯坦人對抗以色列，此舉有助提高他們在區域內的知名度，以及對其本國國內政治的影響力。華府並認為，自以哈開戰以來，這些伊朗盟友其實一直尋求避免演變為一場全面衝突，但在1日這起事件後，美方恐打錯此一如意算盤。

伊朗使館遭炸似乎意味著以色列鎖定伊朗軍事官員的行動升級，這些官員被認為供應錢及武器給強硬派團體在加薩與黎巴嫩邊境和以色列戰鬥。

不過，華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）專家艾爾特曼看法不同。他認為以色列很可能將1日的攻擊更當作一種嚇阻，以方相信一旦其因害怕而對反擊猶豫不決，那威脅只會有增無減，只要不時採取像1日那樣的作為，其對手就將被威懾。

華府智庫中東研究所研究員史林也提到，以色列藉此向伊朗宣示兩國進入「新領域」，將隨時隨地發動攻擊。

以色列 伊朗 巴勒斯坦

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