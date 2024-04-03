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夫婦同姓規定 日本再不修婚姻法 500年後都姓佐藤

編譯中心／綜合2日電
日本是全球唯一在法律上規定夫婦同姓的國家，有學者計算，夫婦同姓規定若持續實施 500年後，日本人都會姓「佐藤」 。（歐新社）
日本是全球唯一在法律上規定夫婦同姓的國家，有學者計算，夫婦同姓規定若持續實施 500年後，日本人都會姓「佐藤」 。（歐新社）

日本東北大學一名學者接受民間法人委託試算，結果顯示日本若不導入「選擇性夫婦別姓」（讓夫婦在結婚時可選擇同姓氏或不同姓）制度，約500年後日本人的姓氏可能均為佐藤。

日本朝日新聞、朝日電視台報導，日本是全球唯一規定結婚的夫婦必須統一姓氏的國家，而日本每年約有50萬對新人，姓氏的種類也因此減少。

曾在日本法務省長年處理戶籍相關業務的姓氏專家高信幸男指出，明治時代（1868年至1912年）以後日本約有13萬種姓氏，不過有5萬種姓氏面臨僅存在於5戶人家以下的「滅絕危機」。

高信也說：「以前每戶人家小孩數量很多，姓氏會透過後代傳承下去，不過隨著少子化加劇，更難保留姓氏。」

東北大學高齡經濟社會研究中心教授吉田浩調查，2023年日本國內姓「佐藤」的民眾最多，占全體的1.5%。

而吉田也驗證了「夫婦必須同姓的制度持續下去，將來可能僅剩姓氏佐藤」的假說，並於昨天在東京都內發表驚人的試算結果。

他根據公開數據等資料，觀察因結婚、出生、死亡等因素而影響姓氏為佐藤的民眾數量增減，得知2022至2023年的1年之中，日本人口中姓氏為佐藤的比例增加了0.83%。

而假設不導入「選擇性夫婦別姓」且姓佐藤的日本人每年依照這個比例增加的話，到了2446年半數的日本人會姓佐藤，至2531年這個比例會上升至100%。

日本一個推動性別平等的一般社團法人日前發起Think Name Project計畫，並委託吉田浩試算以上假說。

委託吉田浩試算的Think Name Project計畫成員栗原志帆表示，希望藉此創造機會促進夫婦討論這項議題。

日本 東北大學

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