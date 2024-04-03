印尼齋戒月淨化 為數百人免費除紋身

根據伊斯蘭教義，穆斯林禁止紋身，印尼政府在齋戒月期間舉行免費去除紋身的活動，吸引逾450人參加。（中央社）

印尼 正值齋戒月，穆斯林在這段時間會反省自己的過錯，而紋身就是其中之一，因為根據伊斯蘭教義，穆斯林禁止紋身。印尼國家救濟機構（BAZNAS）從3月底至4月初在雅加達各區免費提供去除紋身的服務，吸引了逾450人參加。

雅加達省政府大廳今天擠滿要去除紋身的民眾，雷射機器所發出的聲音交雜人們痛苦的喊叫聲，引發許多人旁觀，戶外則有數十人在等待區排隊等候，他們經由醫師檢查血壓，並判斷身體無恙後，會依序讓工作人員去除紋身。

今年38歲的芮達（Rida Rizkina）是參與活動的其中一人，她要去除手臂上長達20年的刺青。當時，她還只是名青少女。芮達表示，「我知道我的宗教信仰不允許（刺青），因為在伊斯蘭教中這是不對的行為，會導致無法沐浴。」

伊斯蘭教義中，紋身或刺青被視為禁忌，因為它對皮膚有害。另外，穆斯林做禮拜時需沐浴淨身，紋身也被認為會阻擋沐浴水進入皮膚。

雖然印尼的穆斯林大多屬溫和派，但印尼社會普遍對紋身持有黑道或幫派等負面印象。

印尼國家救濟機構負責人阿賀瑪（Ahmad Sholih）表示，在齋戒月這個神聖月份舉行去除紋身的活動，藉此讓想要變更好的穆斯林，有機會去除紋身。

他向中央社說：「一直以來，他們的紋身成為負擔，隨著年齡增長，有了孩子、家庭，因此會被孩子問及為何有紋身，而當他們想去除紋身時卻找不到適當的地方。」

阿賀瑪補充，較貧窮的人找不到能去除紋身的地方，因此才會每年舉辦免費去除紋身的活動，並會巡迴雅加達各區域，讓更多人能參與。

阿拉法（Muhammad Dika Arafat）的額頭和側臉都有刺青，他在媽媽和妹妹的陪伴下參加去除紋身活動。今年22歲的他表示，希望藉由去除刺青使自己成為更好的人，並對中央社說：「印尼社會普遍對刺青沒有好感，特別在宗教（伊斯蘭教）中，刺青是被禁止的。」

印尼2.7億人口中約有9成是穆斯林，是全球穆斯林人口最多的國家。