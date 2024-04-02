東南亞態勢變了 逾半受訪者現選邊站隊中國 五年來首見超美

若被迫選邊站，超過一半的東南亞民眾現在會選中國，這是2020年來首見超過美國。（路透）

如果被迫在美中兩大強權之中選邊站，東南亞 現在有逾半民眾會選中國。這是新加坡 尤索夫伊薩東南亞研究所轄下亞細安研究中心周二公布的「東南亞態勢：2024」調查報告的發現，反映出北京在此區的影響力升高。

根據該報告，如果必須選邊站隊，50.5%的東協受訪者選了中國，49.5%選美國。北京力壓華府，是2020年開始詢問這個問題以來首見。去年調查時，僅38.9%選中國，遠低於選美國的61.1%。

在東協10國裡，傾中最明顯的是馬來西亞受訪者，比率高達75.1%，其次是印尼和寮國，分別是73.2%和70.6%。這些國家都大幅受惠於一帶一路建設以及深厚的雙邊貿易關係。

菲律賓和越南 受訪者對美國的好感最深，比率分別是83.3%和79%，部分反映了南海爭端使其與中國的關係惡化。

以哈衝突戰火未熄，在許多地緣政治挑戰中最受東南亞國家關注。接近六成受訪者擔心這場衝突將激發本區的極端主義活動。相對於以哈和俄烏戰爭，僅7.6％受訪者將2024年台灣大選的影響列為自己最關注課題。如果台海發生衝突，東南亞民眾最擔心的是可能帶來的經濟影響，逾四成擔心衝突會嚴重干擾中國、台灣和東南亞之間的供應鏈，其中憂心最甚的是越南。

調查顯示了東南亞民眾其實並不想選邊站。被問及東協該如何應對日益加劇的美中競爭時，僅8%說應該做出選擇，因為維持中立不切實際，而有46.8%認為，應加強韌性並團結起來，對抗來自美中兩國的壓力。