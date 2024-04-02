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東南亞態勢變了 逾半受訪者現選邊站隊中國 五年來首見超美

編譯季晶晶／綜合外電
若被迫選邊站，超過一半的東南亞民眾現在會選中國，這是2020年來首見超過美國。（路透）
若被迫選邊站，超過一半的東南亞民眾現在會選中國，這是2020年來首見超過美國。（路透）

如果被迫在美中兩大強權之中選邊站，東南亞現在有逾半民眾會選中國。這是新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所轄下亞細安研究中心周二公布的「東南亞態勢：2024」調查報告的發現，反映出北京在此區的影響力升高。

根據該報告，如果必須選邊站隊，50.5%的東協受訪者選了中國，49.5%選美國。北京力壓華府，是2020年開始詢問這個問題以來首見。去年調查時，僅38.9%選中國，遠低於選美國的61.1%。 

在東協10國裡，傾中最明顯的是馬來西亞受訪者，比率高達75.1%，其次是印尼和寮國，分別是73.2%和70.6%。這些國家都大幅受惠於一帶一路建設以及深厚的雙邊貿易關係。

菲律賓和越南受訪者對美國的好感最深，比率分別是83.3%和79%，部分反映了南海爭端使其與中國的關係惡化。

以哈衝突戰火未熄，在許多地緣政治挑戰中最受東南亞國家關注。接近六成受訪者擔心這場衝突將激發本區的極端主義活動。相對於以哈和俄烏戰爭，僅7.6％受訪者將2024年台灣大選的影響列為自己最關注課題。如果台海發生衝突，東南亞民眾最擔心的是可能帶來的經濟影響，逾四成擔心衝突會嚴重干擾中國、台灣和東南亞之間的供應鏈，其中憂心最甚的是越南。

調查顯示了東南亞民眾其實並不想選邊站。被問及東協該如何應對日益加劇的美中競爭時，僅8%說應該做出選擇，因為維持中立不切實際，而有46.8%認為，應加強韌性並團結起來，對抗來自美中兩國的壓力。

東南亞 越南 新加坡

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