做產檢竟「被墮胎」？捷克醫院1原因鬧烏龍 懷胎4月孕婦流產痛失愛子

英國太陽報1日報導，一名懷胎4個月的孕婦3月25日到捷克布拉格一所醫院做例行檢查，不料卻被院方搞混成另一名病患，導致她在未經同意下接受子宮刮除術（curettage），腹中胎兒因而流產。匿名消息人士說，被搞混的兩名患者皆為亞裔 外國人，不擅捷克語，語言障礙被指為錯誤原因。

報導指，事件發生於布洛夫卡大學醫院（Bulovka University Hospital），該起手術現場的醫師、護理師、麻醉師均未發現搞錯。子宮刮除術通常是對有婦科相關問題的婦女實施，而非孕婦，不過有時也可用來做人工流產。

涉及該手術的人員已被停職，整起事件調查當中。院方已向受害患者及家屬致歉並有意賠償。該院發言人向當地媒體說，目前初步發現涉案人員嚴重違反內部規範，導致手術對象搞錯；若調查發現人員違反強制性的工作準則，特定個人將負起責任。

院方也已立即通報該國衛生部。捷克衛生部發言人Ondřej Jakob說，對受害患者及其家屬表達深切遺憾，這起人為疏失不可原諒。該院將向當局回報涉案者的後續處置，並應對這起錯誤。當地警方將此事以身體傷害案件處理。

除了人員散漫，醫學專家認為語言障礙也可能惹禍。婦科醫師、捷克醫學會副主席Jan Přáda向當地媒體說，若該患者不會說捷克語或常用國際語言，可能會是問題因素之一，因此有時會需要譯者協助；這並不是說醫生不應處理這類問題，只是誤解風險會較高。

另有專家呼籲，院方應分析事件根本原因，並建立程序確保類似事件不會重演。