以色列內訌 央行為何點名極端教徒要當兵

極端正統猶太教徒抗議以色列徵兵。（歐新社）

以色列 中央銀行以色列銀行3月31日針對一旦有更多極端正統猶太教男性不當兵，將會造成經濟損失提出警告。總理內唐亞胡戰時政府內部已因此一爭議性問題而出現裂痕。

路透報導，以色列銀行（Bank of Israel）在2023年年度報告中指陳，以色列在加薩 走廊對巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈瑪斯 （Hamas）的戰爭凸顯軍方的人員需求，且因義務役和預備役士兵服役天數急遽增加，已對經濟造成負擔。

報告表示，這減損士兵的經濟產出及其配偶的就業，「由於兵役負擔由更多士兵分擔…對每一名士兵造成的經濟衝擊，以及對經濟的總體影響因而減少」。

但以色列銀行同時指出，擴大軍事人員的圈子，納入極端正統猶太教徒（Ultra-Orthodox Jews），「將使得滿足日益增長的國防需求，以及減緩對人員和經濟的衝擊成為可能」。

以色列政府2月時曾經表示，將尋求結束極端正統猶太教徒豁免兵役的辦法，以期跨社會各階層更公平分散戰時負擔。

另外，以色列總理內唐亞胡辦公室1日表示，內唐亞胡的疝氣手術「成功」，且「狀態良好，正在康復當中」。

中央社引述法新社報導，隨著以哈戰爭接近六個月，內唐亞胡的狀況受到外界密切關注。

內唐亞胡辦公室表示，醫生在3月30日例行檢查中發現疝氣，經過會診後，決定讓總理在日常行程結束後接受手術。

數千名以色列民眾3月31日晚在耶路撒冷示威，要求內唐亞胡辭職，並釋放被扣押在加薩的以色列人質。

根據法新社對以色列官方數據的統計，哈瑪斯去年10月7日對以色列的攻擊，導致以色列約1160人死亡，其中大部分是平民。

由哈瑪斯控制的加薩衛生部1日表示，以色列的報復行動迄今已造成至少3萬2782人死亡，其中大部分是婦女和兒童。

以色列總理辦公室指出，在內唐亞胡手術期間，副總理兼司法部長李文（Yariv Levin）暫代職務。

去年7月，內唐亞胡曾因健康問題短暫住院，接受手術植入心臟節律器。

內唐亞胡這次動手術的時機，適逢以色列與哈瑪斯持續在加薩走廊交戰之際。