「我在車裡住了3個月」日本能登地震災民 生活依然困難重重

圖為1月4日，日本石川縣輪島市「輪島早市」被地震引發的大火燒成廢墟。（新華社）

「我在車裡住了整整3個月。估計這個月10號政府幫著建的臨時安置房就能好，到那時就可以去抽籤了。」4月1日，能登半島地震 3個月後，日本 石川縣珠洲市議員、珠洲市日中友好協會會長三盃三千三告這麼說。

2024年元旦當天，日本能登半島發生7.6地震並引發海嘯。據石川縣政府官方網站的最新數據，截至3月29日，地震共造成244人死亡，1433人受傷，超7.5萬戶家庭住宅受損，目前仍有逾1.5萬人在避難所度日。三盃說，像他一樣在私家車或自家溫室大棚里住了3個月的人不在少數。

雖然石川縣政府為受災居民搭建臨時安置房，但數量難以滿足需求。據日本《北陸新聞》報導，石川縣將建設共計5131套臨時安置房，申請者卻有6610戶，覆蓋率不足八成。

三盃說，他所在的町一共建了86套臨時安置房，但有96戶申請，「肯定會有人住不上，到時會優先一些殘障人士、帶小孩的，其他人抽籤決定」。他說，臨時安置房可以免費住兩年，之後需要另找住處，比如搬到市營公共住宅。

三盃所在的珠洲市緊靠日本海，當地居民主要以捕魚為生。能登半島地震導致海底隆起，包括珠洲市在內，部分災區海岸線向海中推進一兩百米，原來的港口不能泊船，漁民出海捕魚不便，生活來源成了問題。三盃說，珠洲市老齡化嚴重，很多老年人只能靠微薄的年金生活。

圖為1月4日，警察在日本石川縣輪島市「輪島早市」廢墟中作業。（新華社）

除了收入問題，用水難也讓災區民眾頭疼。石川縣政府官網顯示，截至3月29日，珠洲市、輪島市、能登町等仍有約8000戶居民停水。三盃說，除了醫院和個別場所，珠洲市大部分地區尚未恢復供水。「連市裡的政府機構都沒有水，地震嚴重損壞地下管道。」

能登半島地震在部分地區引發土壤液化。據日本防災科學技術研究所公佈的調查結果，石川、富山、福井、新潟4縣32個城鎮超過2000處地點出現土壤液化，給管道修復造成困難。

三盃說，目前災區的交通狀況有所改善，「現在已經能正常接收郵件包裹了」。他說，4月5日當地小學將舉行開學典禮，「聽說會有大約六成孩子回來上學」，「生活還得繼續」。