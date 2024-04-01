普拉伯沃訪中會習近平 學者：印尼盼美釋經濟利多

印尼總統當選人普拉伯沃（圖）訪問中國，今天與中國國家主席習近平會談。（路透）

印尼 總統當選人普拉伯沃訪問中國，今天與中國國家主席習近平會談。學者分析，普拉伯沃此行將確立延續佐科威政府的外交政策，同時也釋放訊息給美國，希望美國提供印尼更多經濟利益，提升雙邊交往。

印尼總統當選人、國防部 長普拉伯沃（Prabowo Subianto）昨天抵達中國，今天下午與習近平舉行會談，明天則將會見中國國務院總理李強與國防部長董軍。普拉伯沃為期三天的訪問預計2日結束。

中國是普拉伯沃勝選以來首個拜訪的國家，印尼學者指出，這顯示普拉伯沃將持續現任總統佐科威（Joko Widodo）的友中態度，而在某個程度上是向美國釋出訊號，期盼美國能加強與印尼的關係，特別是增加經貿投資 ，但這不代表印尼新政府會改變外交上不結盟及不向任一強權靠攏的一貫立場。

澳洲昆士蘭大學講師烏邁德（Ahmad Rizky M. Umar）向中央社指出，普拉伯沃出訪中國，可確定他將會持續佐科威的政策，其中包括深化與中國的關係，所以他此行對於承諾延續佐科威政策具有很大意義。

普拉伯沃曾公開誇讚中國在短期內減緩貧窮，並表示印尼應該向中國學習。

烏邁德解釋說：「印尼是中國『一帶一路倡議』中相當重要的受援助國，印尼受益於中國的投資，特別在礦業方面。」

印尼戰略暨國際問題研究中心（CSIS）觀察員瓦法（Waffaa Kharisma）也提出相同看法，他指出，普拉伯沃已表示會持續佐科威的政策，因此「中國將繼續在印尼發揮重要作用，特別是在投資下游領域方面」。

不過，兩名印尼學者都認為，普拉伯沃選擇中國作為當選後首次出訪的國家，並不會影響印尼與美國的關係。

烏邁德向中央社表示，印尼與美國的關係已提升至全面戰略夥伴關係，此行不會損害美國與印尼的關係。不過他指出，「（普拉伯沃訪問中國）有向華盛頓發出需改善兩國關係的訊號，特別是要美國提供印尼更多經濟利益」。

他分析：「我不認為印尼會在普拉伯沃的領導下，改變一貫獨立自主和積極的外交政策，但這次訪問可以被視為印尼在地緣政治緊張局勢下仍能與中國合作的訊號。」

中國對印尼的投資遠高於美國，根據印尼官方數據，自2019年至2022年，中國成為印尼前三大投資國，中國企業2022年在印尼共投資82億美元。至於2023年，中國對印尼的投資額僅落後新加坡，排名第二，共投資74億美元。

除了經濟上維持緊密關係，普拉伯沃也將在國防上加強與中國合作。印尼國防部向媒體表示，普拉伯沃此次訪問中國的目標是加強雙邊關係及國防合作，

普拉伯沃明天將與李強及董軍見面，印尼布迪盧赫大學（Universitas Budi Luhur）國際關係學系講師安德烈亞（Andrea Adbul Rahman）向中央社分析，這顯示普拉伯沃可能在軍事合作上向中國靠攏。

他指出，佐科威政府在軍事國防上一直與美國保持密切關係，普拉伯沃此行釋放出強烈訊息，就是「在軍事上要與中國友好，而不是總與西方國家合作」。

印尼總統佐科威去年11月與美國總統拜登見面時，同意建立全面戰略夥伴關係，佐科威當時表示，印尼與美國之間的合作已發展成全面戰略夥伴關係，美國也在同一個月與印尼簽署國防合作協議。

不過，瓦法指出，在這個互不信任的時代及大國競爭的背景下，如何與中國加強國防合作至關重要，他說，「印尼與中國在國防上合作，將會面臨中國的競爭對手，包括美國及日本等盟國的反對」。

瓦法說，印尼與美國未來的關係，將取決於普拉伯沃此行對中國有何承諾。