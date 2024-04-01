以爆大規模示威 要求停火、總理下台 「把人質帶回來」

幾萬名以色列民眾在耶路撒冷議會大廈外舉行大規模反政府遊行，要求政府達成停火協議，釋放人質，並提前選舉。（歐新社）

以色列 數萬抗議群眾30日分別在特拉維夫、耶路撒冷議會大廈外面發動示威，進行10月戰爭開始以來最大的反政府遊行，他們敦促政府達成停火協議，釋放被哈瑪斯 在加薩 關押的幾十名人質，並提前選舉；滿滿抗議人潮讓幾個街區的道路水洩不通，警方以高壓水柱對付縱火的抗議人士，並用卡車封鎖公路的兩線車道。

綜合媒體報導，內唐亞胡在全國電視演說中說他理解家人的痛苦，但表示在勝利時刻來臨前舉行新選舉，會讓以色列癱瘓6到8個月，破壞人質談判。

代表部分人質家庭的「人質及失蹤家庭論壇」（Hostage and Missing Families Forum），領袖之一艾爾貝格（Shira Elbag）激動地懇求以色列民眾向內唐亞胡施壓，讓她去年10月7日遭擄走的19歲女兒利麗（Liri）得以回家。

艾爾貝格表示，「現在是走出去對抗冷漠，為生命而戰的時刻」。

她在重新命名為「人質廣場」的每周例行示威地點，向規模比平常更大的群眾說：「請大家一起走上街頭，發出團結而清楚的聲音：現在就把（人質）帶回家！」

與此同時，反政府的抗議群眾聚集在國防部附近，把人質命運歸咎於內唐亞胡，群眾在內唐亞胡臉部照片旁寫著：「你是上級，你就要負責。 」

警方表示這場示威活動為違法行為，稱抗議者為「暴徒」，因為他們湧入環城道路，堵塞車道1個多小時。

哈瑪斯去年10月7日擄走了約250名人質，以色列認為其中130人仍被扣押在加薩，包括推定已喪生的33人。

賓阿米（Raz Ben Ami）一度遭擄為人質，但在卡達和美國斡旋下於去年11月獲釋。她今天直接向內唐亞胡喊話，要內唐亞胡告訴下周在開羅和杜哈進行談判的協商代表，「沒有協議就不用返國」。

19歲女兒至今未歸的艾爾貝格說，「利麗和其他人質目前的經歷，讓我憂心的無法闔眼。已經176天了，不要再找藉口了。」

聯合國和夥伴警告說，加薩北部基本上被摧毀的隔絕地區可能發生飢荒。人道官員說，海上空中運送援助不夠，以色列必須允許更多的陸上援助。埃及說，幾千輛卡車在等待。

世界糧食計畫署負責人辛蒂·麥凱恩（Cindy McCain）對哥倫比亞廣播公司說，27日只有9輛卡車進入加薩。她說，「這簡直無濟於事。我們無法繼續這樣，」「否則民眾會死亡，他們已經在奄奄一息了。」

加薩衛生部說，開戰以來至少有3萬2782名巴勒斯坦人被打死。衛生部不區分平民和戰鬥人員，但表示死者約有三分之二是婦女和兒童。

以色列說，死者超過三分之一是激進分子，但沒有提供證據。以色列指責哈瑪斯造成平民傷亡，因為哈瑪斯在居民區行動。