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東京創150年來3月高溫紀錄 高知「染井吉野櫻」搶先全國盛開

中央社／東京31日綜合外電報導
日本東京市中心今天出現逾攝氏28度高溫，創約150年觀測史的3月新高紀錄。高知地方氣象台今天宣布高知市染井吉野櫻已盛開，是全日本今年最早盛開的地區。圖為東京上野公園的櫻花。（路透）
日本東京市中心今天出現逾攝氏28度高溫，創約150年觀測史的3月新高紀錄。高知地方氣象台今天宣布高知市染井吉野櫻已盛開，是全日本今年最早盛開的地區。圖為東京上野公園的櫻花。（路透）

日本東京市中心今天出現逾攝氏28度高溫，創約150年觀測史的3月新高紀錄。高知地方氣象台今天宣布高知市染井吉野櫻已盛開，是全日本今年最早盛開的地區。

日本氣象協會表示，高知地方氣象台今天下午宣布，高知市染井吉野櫻已盛開，時間較往年晚一天、較去年晚一週。

這是全日本今年第一個宣布染井吉野櫻盛開的地方。高知3月23日是全日本最早宣布染井吉野櫻開花的地方，盛開日一樣拔頭籌。至於高知從開花到盛開共花了8天，跟往年時間差不多。

朝日電視台報導，今天從西日本到東日本上空都受到暖空氣影響氣溫上升，特別是關東地方還出現西風越過山脈後形成的焚風現象，氣溫更是快速升高。

關東地方截至今天下午2時止的最高氣溫28.6度出現在甲府市，相當於6月下旬的水準；至於東京市區也出現堪比7月上旬的28.1度，大幅改寫從1875年6月開始進行觀測以來的3月新高紀錄；群馬縣高崎市也被觀測到28度。

受到這波暖空氣影響，水戶市及奈良市的櫻花都已開花，高知也宣布轄內染井吉野櫻盛開，是全日本最早盛開的地區。

日本 高溫

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