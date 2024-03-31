土耳其在野黨自行宣布首都連任 伊斯坦堡穩健領先

共和人民黨（CHP）籍現任巿長亞瓦許（左）宣布，「大選結束，我們將會繼續在安卡拉服務」。（歐新社）

土耳其 今天舉行地方選舉，最大在野黨共和人民黨根據部分計票結果宣布在首都安卡拉連任巿長成功，並在第一大城伊斯坦堡巿長選戰中穩健領先。

法新社報導，在安卡拉，共和人民黨（CHP）籍現任巿長亞瓦許（Mansur Yavas）宣布，「大選結束，我們將會繼續在安卡拉服務」。

據土耳其的英文報紙「每日晨報」（Daily Sabah）網站，68.37%選票完成計票後，亞瓦許暫時以59.12%得票率領先總統厄多安 （Recep Tayyip Erdogan）領導正義發展黨（AKP）籍候選人的32.72%。

至於伊斯坦堡，在完成84.35%選票計票後，共和人民黨籍現任巿長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）暫時以50.66%得票率領先正義發展黨籍候選人的40.54%。

共和人民黨主席歐澤（Ozgur Ozel）於選情日趨明朗後說：「選民已經選擇讓土耳其改頭換面，他們希望開啟我國政治新局的大門。」

厄多安主宰土耳其政壇逾20年，為了贏回2019年拱手讓出的伊斯坦堡執政權，這位政壇老手無所不用其極打選戰。

2019年上次伊斯坦堡巿長選舉曾進行重選，在當時引發執政黨不認敗選疑慮。

當年3月31日選後，伊瑪莫魯與正義發展黨候選人分別得到48.77%、48.61%選票，伊瑪莫魯接獲當選證書後，最高選舉委員會（YSK）接受正義發展黨所提申訴而取消選舉結果並於同年6月23日重選，最後由伊瑪莫魯以54.22%得票率勝出而成為巿長。