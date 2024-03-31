我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

命不久矣？英王被傳罹患胰臟癌剩2年壽命 王室加緊準備葬禮

英政府內部法律建議指以色列違反國際人道法 議員要求停止軍售

編譯盧思綸／即時報導
《觀察家報》披露英國政府明知以軍違法國際人道法卻繼續賣武器給以色列，英國保守黨議員克恩斯30日要求同黨的外交大臣卡麥隆公開內部法律建議，倘若屬實必須立即停止所有對以色列的軍售案。（取材自X）
《觀察家報》披露英國政府明知以軍違法國際人道法卻繼續賣武器給以色列，英國保守黨議員克恩斯30日要求同黨的外交大臣卡麥隆公開內部法律建議，倘若屬實必須立即停止所有對以色列的軍售案。（取材自X）

英國衛報報導，《觀察家報》（The Observer）披露英國政府的律師向政府提出建議，指以色列違反國際人道法，但英國政府未公布此建議，仍繼續賣武器給以色列。英國保守黨議員克恩斯30日要求同黨的外交大臣卡麥隆公開內部法律建議，倘若屬實必須立即停止所有對以色列的軍售案。

《觀察家報》日前取得洩密錄音檔指出，英國政府其實早就收到內部律師建議表明以色列在加薩違反國際人道法，可是相關部會持續否認且迴避討論，並繼續賣武器給以色列。

事實上，英國國會下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）13日在保守黨募款大會已經說過政府有所隱瞞，繼《觀察家報》曝光錄音檔後，克恩斯再於30日呼籲包含外交大臣卡麥隆在內的政府高層公開已知的法律建議，要求政府說清楚講明白，不要一味否認或迴避。

她說：「我依然相信政府已經完成關於以色列是否履行國際人道法的最新評估，並且得出以色列並未遵守國際法的結論。此時此刻，公開透明十分重要，尤其是維護以國際法規為依歸的秩序」，「政府至今什麼都沒有說，也沒有停止出口武器。」

一旦公開內部法律建議，可能會導致卡麥隆和首相蘇納克遭遇龐大壓力，因為只要法律建議說明以色列違反國際人道法，這就表示英國必須立即停止對以色列的所有軍售案。

專家表示，假如英國政府不這樣做，那麼英國也算違反國際法，因為可能被視為幫助和教唆出口武器國家犯下戰爭罪行。

克恩斯表明自己和卡麥隆一樣支持以色列自我保衛的權利，「可是自衛權受到法律約束」，無論以色列或英國的作法都讓兩國面臨長期的安全風險。

以色列 加薩

上一則

哈利返英日期曝光 父子重逢將「簡短正式」要哈利守規定以免大嘴巴

延伸閱讀

傳以色列和哈瑪斯停戰談判 將於開羅再次展開

傳以色列和哈瑪斯停戰談判 將於開羅再次展開
加薩戰爭看法雖分歧 美續軍援以數十億元炸彈、戰機

加薩戰爭看法雖分歧 美續軍援以數十億元炸彈、戰機
英國宣布對中制裁 外相稱曾與王毅談網攻干預民主

英國宣布對中制裁 外相稱曾與王毅談網攻干預民主
前英國首相卡麥隆：台灣若遭封鎖 是全球災難

前英國首相卡麥隆：台灣若遭封鎖 是全球災難

熱門新聞

英國王室凱特王妃22日拋出罹癌震撼彈，外傳凱特69歲母親卡蘿和74歲父親麥可第一時間就知情，在威廉夫婦齊心抗癌之際，娘家總動員保護寶貝外孫子女不受消息影響。（取材自X）

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

2024-03-25 06:27
英國威廉王子夫人凱特22日透過預錄影片宣布罹癌。（美聯社）

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

2024-03-25 06:31
威廉王子與凱特王妃。(美聯社資料照)

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

2024-03-24 12:56
查理三世與凱特王妃相繼罹癌，對英國王室是連串的打擊。（美聯社）

公媳都是抗癌戰士 英王查理術後穿晨袍蹣跚走到凱特病房暖心探望

2024-03-23 22:24
親近英國王室威廉夫婦的知情人士透露，凱特王妃確診罹癌後，威廉和凱特索性將「哈利問題」拋諸腦後，而且即便哈利5月返回英國，兩人也沒有意願和他和解。（路透）

英王、凱特相繼罹癌 威廉夫婦不想管哈利也不打算和解

2024-03-24 23:37
消息人士透露，英王查理三世預計28日濯足節以影片對外發表特別談話，盼在凱特王妃勇敢宣布罹癌後安撫民心。（路透）

凱特宣布罹癌後 英王查理三世28日發表談話安撫民心

2024-03-25 01:45

超人氣

更多 >
這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了

這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了
餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代

餐飲美味省時又省錢 美國便利商店贏來黃金時代
汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身
歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護

歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護
相親強姦改判無罪 河北男獲國賠58萬人民幣

相親強姦改判無罪 河北男獲國賠58萬人民幣