牛津辭典新增23個日文外來語 飯糰、丼飯...入列

「牛津英語辭典」近日更新新增23個來自日文的外來語單字，超過一半的新詞與食物和烹飪相關，（取材自維基百科）

《牛津英語辭典》近日新增23個來自日文的外來語單字，超過一半的新詞與食物和烹飪相關，包括katsu（炸肉排）、donburi（丼飯）和onigiri（飯糰），還有來自文藝創作的isekai（異世界）。

中時新聞網報導，Katsu一詞指裹上麵糊、蛋液和麵包粉油炸的肉排、海鮮或蔬菜，katsu來自katsuretsu的縮寫，而日文中katsuretesu又來自法文的côtelette，因發音相似才化為日文獨有的外來語單字。

蓋飯（donburi）是一種日本 大眾料理，通常以較大尺寸的碗盛裝米飯並蓋上魚肉、肉類、蔬菜或其他燉煮料理而成，也用來代指盛裝的碗。《牛津英語辭典》執行編輯薩拉查（Danica Salazar） 指出，這個名稱或許來自日語副詞donburi，意思是「濺起水花」，可能暗指食材落入碗中的聲音。

據報導，超過一半來自日語的新詞與食物和烹飪有關，三德刀（santoku，一種刀刃短而平，刀尖向下彎曲的刀）和御好燒（okonomiyaki）都在這次更新中加入牛津辭典。

Okonomiyaki源自日語okonomi，意思是「喜好」，與描述「煎、燒」動詞yaki結合而成。款待（omotenashi）也成為牛津辭典的新成員，該詞描述熱情好客，強調「體貼、注重細節、預見顧客需求」的服務精神。

此外，更新中也包含許多與藝術相關的術語。異世界（isekai）是一種日本奇幻小說類型，涉及人物被傳送到或轉世到一個完全不同的陌生世界。本類型的最新力作是吉卜力工作室作品《蒼鷺與少年》，片中12歲的主角發現一座廢棄高塔，藉此開啟通往奇幻世界的大門。

屬於藝術領域的新詞有金繼（kintsugi），是一種日本修復破損陶器的技術，先將碎片重新拼湊，再用混有金粉、銀粉或鉑金的漆填充裂縫，突出修復後物體上的缺陷。

報導稱，《牛津英語辭典》編輯團隊與東京外國語大學研究團隊合作完成這批新的日文外來語單字。本季更新中除了日語詞彙，也包括「抨擊聖經」（bible-bashing）、「過度加工」（ultra-processed）和「藏書癖」（bibliophilia）。