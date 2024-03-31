無視內外指責 拜登政府援以色列炸彈、戰機

美國低調授權為以色列提供規模數十億元的炸彈、戰鬥機軍援；圖為以色列士兵在檢查武器。（路透）

華盛頓郵報報導，儘管華府擔憂以色列 即將在加薩 南部展開的攻擊行動可能威脅到數十萬巴勒斯坦平民的生命，但拜登 政府近日悄悄授權，將價值數十億美元的炸彈和戰鬥機運交給以色列。

美國國防部和國務院知情官員透露，新送交的武器包括1800多枚2000磅的MK84炸彈，以及500枚500磅的MK82炸彈。這些2000磅重的炸彈與先前以色列在加薩軍事行動中發生的大規模傷亡事件有關。

此一發展顯示，儘管美國對以色列的戰爭行為不滿，但拜登政府在考慮如何影響以色列總理內唐亞胡的行動時，將武器轉移視為禁區。

一名白宮官員說，「我們繼續支持以色列自衛的權利，限制援助不是我們的政策」。

由於內唐亞胡計畫入侵加薩南部的拉法市(Rafah)，美國和以色列之間的緊張局勢加劇。以色列軍方27日表示，將繼續突擊加薩市的希法醫院(al-Shifa Hospital)，醫院內的人說，他們被困在那裡，環境十分惡劣。

包括拜登盟友在內的一些民主黨人士表示，如果以色列未承諾在進攻拉法期間限制平民的傷亡，美國政府有責任扣住武器，並放寬對加薩人道主義援助的限制，當地已處於饑荒邊緣。

有超過120萬巴勒斯坦人在拉法避難。拜登曾表示，以色列對拉法進行焦土式的入侵，將越過他的「紅線」。

馬里蘭州民主黨籍參議員范霍倫(Chris Van Hollen)表示，「拜登政府需要有效利用他們的影響力，在我看來，他們應該在為運送更多炸彈到加薩開綠燈之前，得到這些基本承諾。我們需要用我們的行動來支持我們的說法」。

以色列政府拒絕就拜登政府授權轉交武器一事發表評論。

路透報導，華府提供給以色列的年度軍事援助達38億美元。