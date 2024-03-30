日本4月試行新系統 旅客出境赴日前先審查 防恐怖行動並緩解入境擁擠

日本面對來訪外國客增加，出入國在留管理廳將從新年度的4月1日起試行新系統，能在外國客於當地機場出境赴日前預先進行審查。（美聯社）

日本 面對來訪外國客增加，為有助防範恐怖行動及緩解入境審查擁擠現況，出入國在留管理廳將從新年度的4月1日起試行新系統，能在外國客於當地機場出境赴日前預先進行審查。

日本放送協會（NHK）報導，這套系統主要是針對準備前往日本的外國客於當地機場辦理報到時，航空公司可以跟日本政府出入國在留管理廳分享該名旅客的護照等資訊。

在接獲相關資訊後，出入國在留管理廳可以透過查核資料庫，一旦得知該旅客被註記為恐怖分子，或曾在日本或其他國家被判處一年以上有期徒刑，或曾在日本被告發非法滯留等情況，出入國在留管理廳就會通知航空公司該旅客抵達日本機場時有可能被拒絕入境，請航空公司自行判斷是否准許該旅客登機。

出入國在留管理廳表示，外國客搭機抵達日本後，多的時候一年曾有約萬人被拒絕入境，對於這些拒絕返國的外國客，日本政府被迫採取使用公費強制遣返 等因應作為。

另外，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 趨緩，2023年約2580萬外國客訪問日本，已回到疫情前約8成水準，旅客在等待入境審查大排長龍已成課題。

美國及韓國等都已採用這套系統，日本出入國在留管理廳接下來也將針對這套系統實際效果進行驗證，希望有助防範恐怖行動及緩解入境審查的擁擠現況。