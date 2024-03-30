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拉丁編排舞世錦賽 台灣小團體賽成人組鍍銀

中央社／新北30日電
拉丁舞比賽。示意圖，非新聞相關人。（聯合報系資料照片）
拉丁舞比賽。示意圖，非新聞相關人。（聯合報系資料照片）

第一屆拉丁編排舞世界錦標賽於西班牙舉行，台灣隊在選手負傷情況下，仍於小團體賽的成人組勇奪銀牌，創下台灣運動舞蹈歷年來的最佳成績。

世界運動舞蹈總會（WDSF）在西班牙坎布里爾斯（Cambrils）舉行第1屆拉丁編排舞世錦賽，分為大團體賽（13至24人）及小團體賽（4至12人），再依年齡分級為成人、青年和青少年組。

其中，台灣代表隊派出10名選手參加小團體賽的最高組別成人組，包含周承蔚、康歆妮、李懷德、周芷嫻、劉靜、陳依爭、邱翊婷、陳亭羽、陳育嫻及楊若彤等人，與其他16支隊伍一同競爭。

台灣隊在選手負傷情況下，還得面臨時差考驗，卻能從預賽一路過關斬將挺進決賽，最後以總分28.688分拿下銀牌，締造台灣運動舞蹈歷年來的最佳成績。

身兼本屆世錦賽的台灣隊領隊，中華民國體育運動舞蹈總會秘書長彭彥鳴透過新聞稿形容，這次比賽簡直是不可能的任務，「世界運動舞蹈總會2月5日於官網公告後，我們才知道有這項賽事，事後向主辦國確認後，發現他們遺漏寄發通知給我們」。

彭彥鳴透露，從組隊完成到開始訓練，最後順利參賽，僅有一個月的時間，甚至連舞衣都是上飛機前一刻才拿到，不過在選手與教練團的努力不懈下，終於完成這項任務，「當他們成功站上場時，真的感動到不禁眼眶濕潤」。

另外，台灣隊選手也各自參加個人項目的公開賽，其中雙人舞國手劉靜出賽11個回合共55首曲子，最後在女子單人舞的成人拉丁舞、青年拉丁舞、成人標準舞、青年標準舞全部拿下金牌；單人標準舞國手陳依爭則拿下成人標準舞、青年標準舞銅牌。

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