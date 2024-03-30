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離奇…日本電扶梯死亡意外 72歲男疑上衣遭捲入窒息

中央社／東京30日綜合外電報導
日本JR水戶站日前發生一起離奇死亡意外，一名72歲男性被發現倒臥往上運行的電扶梯出口處，且上衣下擺遭捲入送醫後不治。（取材自茨城新聞）
日本JR水戶站日前發生一起離奇死亡意外，一名72歲男性被發現倒臥往上運行的電扶梯出口處，且上衣下擺遭捲入送醫後不治。（取材自茨城新聞）

日本JR水戶站日前發生一起離奇死亡意外，一名72歲男性被發現倒臥往上運行的電扶梯出口處，且上衣下擺遭捲入送醫後不治。警方表示，經司法解剖死因為胸腹部壓迫造成窒息。

日本茨城新聞報導，茨城縣警方表示，死者26日晚間9時左右在茨城縣水戶市JR水戶站搭乘往上運行的電扶梯，被發現倒臥在出口處附近，且西裝上衣背後下擺處遭電扶梯扶手帶入口捲入，疑因衣物遭拉扯造成胸部及腹部受壓迫無法自主呼吸。

警方察看監視錄影機拍攝到的畫面，發現死者疑似獨自在電扶梯出口前跌倒。

JR水戶支社表示，根據平日定期檢查及意外發生後的緊急檢查，都沒有發現電扶梯有任何異常。站務人員發現這名男性時，電扶梯已啟動自動停止裝置。

警方正針對電扶梯安全裝置是否不夠完備等，調查意外發生原因。

讀賣新聞報導，當地警方初步研判可能是72歲男性跌倒後，上衣遭電扶梯扶手帶捲入壓迫胸部，正調查意外原因。參與調查的相關人士表示，在遺體上半部的胸腹部可以看到疑似被緊勒造成的瘀血。

水戶站2009年也曾發生一名50多歲女性因披肩遭電扶梯捲入死亡意外，茨城縣警方呼籲民眾多加留意，「平常使用的電扶梯潛藏著意想不到的危險」。

日本電梯協會調查指出，2018年到2019年兩年內，全日本共發生1550起電扶梯意外，其中逾半數的805起屬於在踏階上行走等「搭乘方式不佳」。

日本電梯協會負責人士說，電扶梯在日本被歸類為「升降機」，所以不符合建築基準法規定的「樓梯」標準，「並未設想供人作為樓梯使用及步行移動」。

因此，包括業界團體及鐵道業者等，近年來都以「站穩踏階請勿行走」為主題進行宣導，努力讓更多民眾知道正確的電扶梯搭乘方式。

不僅如此，埼玉縣政府與名古屋市政府分別以電扶梯使用者為對象制定自治條例，要求民眾搭乘電扶梯時須站立不動。埼玉縣政府這項開先河的條例已在2021年10月施行。

日本

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