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台越醫學研討會河內登場 促進人員與商機交流合作

中央社／河內30日專電
台灣-越南醫學科學研討會30日在越南河內市登場，研討會由台北榮民總醫院邀請越南醫學總會共同舉辦。台北榮總副院長李偉強（右）與越南醫學總會總會長阮氏川（左）和活動贊助商合影。（中央社）
台灣-越南醫學科學研討會30日在越南河內市登場，研討會由台北榮民總醫院邀請越南醫學總會共同舉辦。台北榮總副院長李偉強（右）與越南醫學總會總會長阮氏川（左）和活動贊助商合影。（中央社）

台灣-越南醫學科學研討會今天在越南河內市舉行，共400多人出席。台北榮總副院長李偉強表示，台越民眾看病習慣相似，雙方在制度、人員和商機都有很大的合作交流空間。

這場研討會由台北榮民總醫院邀請越南醫學總會共同舉辦，出席人員包括台北榮總醫療團隊及越南專家學者，此外還有台灣的業者同行，針對心血管與癌症治療、智慧醫療與醫療旅遊展開討論。

台北榮總副院長李偉強表示，越南的經濟正在發展起飛，每一次來越南感受都很深，當地民眾愈來愈重視健康，對醫療有更高期待，令台越在醫療領域有很大合作空間。

他舉例，兩邊民眾看病習慣與制度相近，越南民眾和台灣一樣，可以直接跑到大醫院就診不用經過轉介，因此越南的醫院因應看病人潮的挑戰很大，台灣具備相關經驗，包括全民健保、醫療制度設計都能做為參考。

再者，李偉強指出，越南的醫院目前以公立醫院為主，但隨著看病需求增加，私立醫院也會愈來愈多，如何讓公、私立醫院展開良好合作，這方面台灣也可提供經驗；台灣並歡迎越南醫療人員赴台交流、培訓。

李偉強觀察，醫療潛在的商機也可帶動產業合作，像是與醫療科技有關的電腦及設備，另外就是人工智慧（AI）；此外，台灣很多醫材廠商，從進口到落地有很大商機，最後就是藥品。

越南醫學總會總會長阮氏川（Nguyen Thi Xuyen）表示，這是首屆越台醫學研討會，盼進一步增進雙方專家和醫療企業互相了解，分享和交流專業知識與應用，提升醫療保健預防治療品質與病患管理效率。

她說，越南醫學總會希望建立一個醫學科學論壇，為科學家、醫療器材業者及管理者、旅遊界搭建橋梁，加強學習、分享專業知識，一起討論台灣與越南未來發展醫療服務的潛在合作機會。

中華民國駐越南代表石瑞琦表示，台越經貿關係緊密，台灣是越南的第4大外資來源，也是越南前5大貿易夥伴。中華民國經濟部近來調查顯示，台灣傳統產業與高科技產業未來3年的投資首選地就是越南。

他說，台灣在今年1月剛選出新的總統與副總統，並將於5月宣誓就職，新政府不只會延續還會擴大與深化新南向政策，醫療則是新南向政策的重要支柱之一。

石瑞琦期待，雙邊經貿投資在未來更密切，與此同時，醫療合作相當重要且迫在眉睫。今天活動是雙方醫療合作的分水嶺，他殷切期盼合作升級邁向新水準，過程中代表處很樂意扮演平台，努力促進雙方合作。

台北榮總及來自台灣和越南的醫院及醫療企業今天並簽署8份合作備忘錄，範圍涵蓋雙方醫療專業人員培訓、研究資料管理、智慧醫院管理營運及病人會診治療等方面。

中華民國駐越南代表石瑞琦表示，台越經貿關係緊密，新南向政策將延續、擴大與深化，醫...
中華民國駐越南代表石瑞琦表示，台越經貿關係緊密，新南向政策將延續、擴大與深化，醫療則是新南向政策的重要支柱之一，盼台越雙方能加強合作。（中央社）
台灣-越南醫學科學研討會30日在河內市舉行，總計400多人參與會議，一起討論台灣...
台灣-越南醫學科學研討會30日在河內市舉行，總計400多人參與會議，一起討論台灣與越南未來發展醫療服務的合作機會。（中央社）

越南 中華民國 投資

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