3月比以前冷 比去年晚15天 東京櫻花季終於開跑

受到3月低溫影響，日本東京的染井吉野櫻終於在29日開花，這是11年來最慢開花，比去年晚了2周；圖為東京上野公園日前遊客在盛開的大岡櫻下自拍。（路透）

日本 氣象廳29日宣布，東京千代田區靖國神社 的標本木已經開花。東京去年的開花日是3月14日，今年比去年要晚了15天。

作為東京櫻花開花標準的靖國神社內染井吉野櫻標準木，終於開花了，宣告櫻花季正式展開。今年這株指標櫻花是過去10年來最晚開的一年。

這個全日本櫻花季指標的靖國神社大門的一株染井吉野櫻，判斷開花至少需要出現5、6朵花。東京管區氣象台的職員表示，29日下午2時左右，標本木有11朵櫻花開花，超出開花標準。

1991年至2020年的東京平均櫻花開花日是3月24日，今年的開花日比平均晚了5天。這也是繼2014年在3月25日開花以來，東京的櫻花開花日時隔10年晚於平均開花日。

日本今年春天櫻花最早綻放的是高知的3月23日。由於去年暖冬，原本預料今年的開花日期會提前，但因為今年3月天氣較往年寒冷，許多地方的櫻花比去年晚開花。其他主要都市如福岡在27日開花，名古屋也在28日開花。

儘管受到溫度、風雨影響，但染井吉野櫻大約會在開花後一周左右滿開（八分綻放）。

根據日本氣象新聞公司（Weathernews），靖國神社櫻花預料在4月5日滿開。福岡在4月3日、名古屋在4月5日滿開。大阪城公園預料於3月31日開花，滿開預測日為4月7日。較北的仙台預料4月4日開花、4月10日滿開。札幌預料4月24日開花、4月28日滿開。

朝日電視台報導，今年2月至3月氣候不穩定，2月中旬出現破紀錄高溫 後，同月下旬開始至3月下旬氣溫一路溜滑梯下降。受氣溫下降影響，櫻花花蕾成長速度與去年相比慢了很多。

據估計，東京櫻花若要到達滿開，大約落在4月初，這也是7年來東京再度遲至4月才迎來櫻花季。好處是晚來的櫻花季將遇上日本的開學典禮及社會新鮮人入社典禮，在漫天飛舞的盛開櫻花中迎接人生新階段，將令人充滿期盼。

不過氣象廳指出，接下來日本全國氣溫將回升，可望維持溫暖的春季。接下來一周各地將陸續開花，已經開花的九州等地區櫻花也可望加速綻放。