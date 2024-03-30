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巴黎奧運維安 法國求助盟國增援數千警力

編譯中心／綜合29日電
為確保2024巴黎奧運維安能量，法國已向多個友邦尋求增派警力增援。圖為員警日前在艾菲爾鐵塔附近加強巡邏。（路透）
為確保2024巴黎奧運維安能量，法國已向多個友邦尋求增派警力增援。圖為員警日前在艾菲爾鐵塔附近加強巡邏。（路透）

官員28日表示，法國已要求盟國派遣數千名維安部隊人員幫忙維護巴黎奧林匹克運動會的安全，凸顯這場7月開始的運動盛事帶來的壓力。

綜合媒體報導，一名不願具名的國防部官員說：「一些外國將在某些關鍵區域強化我們的力量。」這名官員並未透露會有多少外國部隊來到法國，但波蘭國防部長柯席尼亞克－卡密希（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）證實，波蘭將加入「法國（為奧運）成立的國際聯軍」。

另外，一名法國內政部官員表示，法國今年1月已要求46個盟國派遣2185名警察支援。

兩名官員都淡化了請求外援的意義。

這名不願透露身分的法國內政部官員說：「這是主辦國在籌辦重大活動之前十分常見的舉措。」

保障巴黎奧運安全，令法國國內部隊壓力龐大，加上本月22日俄羅斯莫斯科近郊音樂廳剛發生一起攻擊案，超過140人喪命，更凸顯安全風險很高。極端組織「伊斯蘭國」（Islamic State）已聲稱犯下這起音樂廳攻擊案。

根據政府數據，巴黎奧運期間，法國每天將部署多達4萬5000名警察和憲兵，並預計動員1萬8000名士兵。另有1萬8000名到2萬2000名私人保全將於7月26日到8月11日舉行的奧運效力。

法國內政部官員解釋，向外國請求協助是「為了觀眾的（觀賽）體驗，因應奧運帶來的能力挑戰，及促進國際合作」。

此外，就在官方為巴黎奧運維安緊張之際，很多巴黎民眾開始計畫在奧運期間遠離巴黎，以避開人潮。在此同時，也順便把自己的住家租出去，賺一筆生活費。

一名住在巴黎市中心的屋主卡斯安，有一間一房一廳公寓，頂樓陽台可看到巴黎鐵塔，房間空間大，採光充足，他已將住家整理好，準備把屋子租出去。

屋主卡斯安：「這可是一筆可觀的錢，如果整個奧運期間都能租出去，比我一個月薪水還多的錢從天而降。」他說：「對我來說如果一晚訂價不是600歐元（約648美元），那麼驚人的高價，夏季期間租貴一點的公寓是OK的，畢竟這段期間需求很高。」

除了在網路仲介刊登廣告外，卡斯安還購買了24小時管家服務，隨時有專業人員打掃整理屋子，保證讓房客滿意。林林總總的服務費算下來，奧運期間，卡斯安每晚能拿到近160美元。

巴黎奧運 內政部 國防部

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