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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

台灣也有受害者 高雄婦服「紅麴膠囊」遭殃 小林製藥：考慮給予同等賠償

記者雷光涵／即時報導
小林製藥社長小林章浩29日記者會說明最新的賠償進度。（美聯社）
小林製藥社長小林章浩29日記者會說明最新的賠償進度。（美聯社）

日本小林製藥今（29日）下午在大阪市針對紅麴健康食品造成消費者生病、甚至已有5人死亡一事，開記者會說明。被問及日本以外的消費者健康受損，執行董事渡邊表示，國外的消費者當然會有同等的賠償。社長小林章浩說，已得知台灣有一名消費者受害，正盡快設置當地的電話諮詢窗口。

記者會同步接受媒體的線上提問，香港媒體詢問，小林製藥發布的新聞資料沒有中文或英文版，但已知台灣也有一人受害。小林對新聞稿一事造成困擾，表達歉意。他說，台灣是小林製藥生產的原料供貨地，經由銷售或批發讓原料抵達台灣。目前不知道台灣販售是什麼樣的商品，呼籲能夠下架回收。

高雄一名婦人去年3月起服用大醫生技的「紅麴膠囊」，該膠囊的紅麴原料便是來自小林製藥。

他說，公司已經透過媒體得知台灣有一人受害，現在不知道產品是來自批發或是當地製造商。小林表示，由於還沒建立起電話諮詢體制，正盡快由小林製藥派負責人過去，建構諮詢熱線。日本的公司也計畫在當地發布新聞稿。

渡邊表示，目前已於日本3名死者的家屬連繫上，其中與1人見過面在談賠償事宜。至於健康受損的消費者，他們與正在治療以及住院中的民眾在談賠償。有去就醫過的消費者，也在討論要支付醫藥費。賠償對象包括已經住院的114人以及有就診過的680人。

賠償的範圍以及金額，小林社長說目前還不清楚。不過坦承這場食安風暴，至少對公司造成18億日圓以上的損失，且金額會再增加。至於宣布回收以外的商品，不接受藥局方面的退貨。

日本 香港 藥局

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