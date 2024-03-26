遭媒體控告侵犯版權…西班牙法院暫停封鎖Telegram 待警方調查報告

Telegram。（路透）

西班牙高等法院25日暫停執行封鎖通訊應用程式Telegram在西班牙服務的命令，法院正等待警方就臨時禁令對用戶的影響提交報告。

路透社報導，法官裴拉茲（Santiago Pedraz）22日同意暫停Telegram在西班牙的服務，同時調查數家媒體公司指控Telegram允許用戶未經許可就上傳他們的素材。暫停Telegram在西班牙的服務原訂25日生效。

但根據法庭聲明，裴拉茲25日決定停止執行該命令，而是委託西班牙警方就Telegram的「屬性以及（臨時暫停）可能對其用戶產生的影響」提交報告。

阿特斯媒體集團（Atresmedia）、Mediaset、EGEDA和Telefonica等媒體公司已經控告Telegram，指稱Telegram持續出現侵犯他們版權的內容。Telegram拒絕對這些指控發表評論。

在調查期間，裴拉茲要求Telegram註冊地英屬維京群島（BVI）提供涉嫌非法分享受保護內容的用戶身分訊息。Telegram由俄羅斯 出生的億萬富翁度洛夫（Pavel Durov）創建，在英屬維京群島註冊為企業。

高等法院說，英屬維京群島當局未能滿足法院的要求。

根據競爭監督機構CNMC的數據，Telegram是西班牙第4大最常使用的訊息服務。CNMC調查顯示，近19%的西班牙人使用Telegram。